Aby skorzystać z tej ulgi prorodzinnej, warunek posiadania co najmniej czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Przykładowo więc jeżeli np. czwarte dziecko urodziło się w grudniu 2024 r., to podatnik, składając PIT za ten rok, może skorzystać z tej ulgi. Nie ma tu znaczenia, że nie przez cały rok podatkowy był rodzicem czworga dzieci. Tak samo jest z pełnoletnimi, uczącymi się dziećmi do 25 roku życia. Jeżeli takie dziecko ukończy 25 lat w trakcie roku podatkowego (np. 2 stycznia 2024 r.) to opiekunowie nadal mogą skorzystać z ulgi – ale po warunkiem, że zostały też spełnione inne warunki.

Dzięki temu każdy rodzic nie musi płacić podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 tys. zł. W sumie taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.

Do określonych przychodów

Przypomnijmy, że ulga dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

- z pracy (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

- z umów zlecenia,

- z zasiłku macierzyńskiego,

- z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy jest ona opodatkowana według skali podatkowej, 19-proc. liniowym PIT, według stawki 5 proc. (tzw. ulga IP Box) czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nie wszystkie dzieci

Należy pamiętać, że nie wszystkie dzieci podatnik może uwzględnić, aby skorzystać z ulgi.

Preferencja przysługuje bowiem w związku z wychowywaniem dzieci:

• małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

• pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz

• pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe.

W przypadku tych ostatnich w grę wchodzi limit dochodów (przychodów) o łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej ( w 2024 r. limit ten wynosił 21 371,52 zł). Warunek ten dotyczy :

- dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie), z wyjątkiem renty rodzinnej,

- dochodów opodatkowanych 19 proc. podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych,

- przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót.

Jednocześnie istnieje jeszcze jeden warunek. Podatnik może skorzystać z ulgi, jeśli:

- do tych dzieci nie miały zastosowania przepisy dotyczące 19 proc. podatku liniowego

lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu

prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych

kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz

- dzieci te nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym.

Można stracić ulgę

Ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza to, że dziecko ukończyło 25 lat w trakcie danego roku podatkowego. Co innego, jeżeli limit jego przychodów zostanie przekroczony w trakcie roku, nawet już pozyskaniu wskazanego wieku.

- W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu całego roku podatkowego limit dochodów określony w ustawie, tj. dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tego dziecka nie należy wliczać do liczby dzieci, w stosunku do których przysługuje ulga dla rodzin 4+ - wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 lutego 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.18.2025.1.MKA).

Z pytaniem w tym zakresie wystąpił mężczyzna, którego najstarsze z czworga dzieci (kontynuujące naukę) ukończyło 25 lat - 30 września 2024 r. Tłumaczył, że od 1 stycznia do 30 września 2024 r. syn w ramach umowy zlecenia otrzymał wynagrodzenie łącznie poniżej 21 000 zł – czyli w dozwolonym limicie. Przekroczył ten próg tj. kwotę 21 371,52 zł – dopiero po ukończeniu 25 lat. Fiskus uznał jednak, że nie ma znaczenia, kiedy limit na 2024 r. został przekroczony, istotne jest, że syn w całym 2024 r. uzyskał zbyt duży dochód. To pozbawiło podatnika prawa do ulgi dla rodzin 4+.