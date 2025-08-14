Kto korzysta z samochodu osobowego zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych, będzie mógł przez trzy kolejne lata odliczać tylko 50 proc. podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup pojazdu i wydatki związane z jego używaniem – dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna.

Zapadła już wstępna zgoda na przedłużenie polskiej derogacji do końca 2028 r. – poinformowali naszą redakcję przedstawiciele biura prasowego Rady Unii Europejskiej. Formalna zgoda ma zostać udzielona 22 września na posiedzeniu Rady UE.

Poprzednie były wydawane co trzy lata: w 2013 r., w 2016 r., w 2019 r. i w 2022 r.

Odliczenie VAT od samochodu osobowego. Zgoda Rady UE jest wymagana

Polska nie może sama podjąć takiej decyzji, bo odliczanie połowy VAT naliczonego jest odstępstwem od reguły zapisanej w art. 168 unijnej dyrektywy VAT. Gdyby nie zgoda unijnych organów na odstępstwo, to przedsiębiorcy mogliby odliczać 100 proc. VAT, nawet jeżeli wykorzystują auto do celów mieszanych, tj. firmowych i prywatnych.

Dziś pełne odliczenie VAT jest możliwe tylko, gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów biznesowych, co wymaga prowadzenia specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu, złożenia VAT-26 oraz wprowadzenia w firmie wewnętrzny regulaminu użytkowania pojazdu.

Dlaczego Polska wnioskuje o połowę odliczenia VAT dla aut firmowych?

Polski rząd co trzy lata wnioskuje o zgodę na odstępstwo, tłumacząc że nasz krajowy rynek jest specyficzny – z samochodów osobowych korzystają w dużej części małe przedsiębiorstwa, w których „nie ma wyraźnego oddzielenia majątku firmy od majątku prywatnego osób prowadzących działalność gospodarczą”. Rozróżnienie, kiedy auto używane jest prywatnie, a kiedy służbowo jest więc niezwykle trudne i wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów.

Jak odliczać VAT od zakupu, paliwa i eksploatacji samochodu osobowego?

Z tych właśnie powodów Bruksela zgadza się na odliczanie tylko połowy VAT.

Derogacja w tym zakresie dotyczy kwot podatku naliczonego z tytułu:

- zakupu, importu i nabycia (także wewnątrzwspólnotowego) aut osobowych,

- najmu, dzierżawy, leasingu aut osobowych oraz wykorzystywania ich na podstawie innych umów o podobnym charakterze,

- poniesionych wydatków eksploatacyjnych (w tym VAT od paliwa).

Podobną zgodę od organów unijnych otrzymują np. Estonia, Chorwacja, Węgry. O następną zgodę Polska będzie musiała wystąpić do końca marca 2028 r.