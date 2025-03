W ramach ulgi w PIT podatnik może odliczyć wydatki za używanie internetu. Nie ma przy tym znaczenia miejsce oraz forma korzystania z niego. Może to być internet użytkowany poprzez łącze stałe jak i bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon.

W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki na internet, ale wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Jeżeli więc podatnik kiedykolwiek korzystał z ulgi, to więcej już mu się ona nie należy. Gdy nigdy nie skorzystał z takiego odliczenia, to może to zrobić np. w rozliczeniu za lata 2024 i 2025. Limit odliczeń wynosi 760 zł rocznie.

Co można odliczyć w PIT

Chodzi tu nie tylko o internet w domu. Z preferencji mogą korzystać także osoby użytkujące internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym – potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zamieszczonej w 2024 r. w bazie EUREKA (ID informacji – 525091).

Jest jednak warunek. Aby podatnik mógł odliczyć wydatek (maksymalnie 760 zł za rok) musi mieć dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że to on jest stroną umowy zobowiązaną do zapłaty należności za Internet na rzecz konkretnego sprzedawcy. Musi z nich też wynikać wysokość i data poniesienia wydatku. Według dyrektora KIS same przelewy bankowe nie są wystarczającą podstawą do odliczenia.

Czego nie można odliczyć w PIT

Z kolei Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wyjaśniło, że w ramach ulgi nie można odliczyć wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną. Nie jest to bowiem opłata za korzystanie z internetu, lecz jedynie za możliwość korzystania.

Kto może skorzystać z ulgi na internet

Z ulgi na internet mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (ze stawkami 12 proc. i 32 proc.) lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wydatki odlicza się więc odpowiednio od dochodu lub przychodu.

Z odliczenia można skorzystać tylko, jeżeli wydatek z tytułu użytkowania internetu: