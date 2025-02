Rozliczenie PIT za 2024 r. dostępne jest od soboty, czyli można już złożyć roczne zeznanie podatkowe. Po raz pierwszy da się to zrobić na telefonie w nowej aplikacji fiskusa

Zaczęła się kolejna edycja usługi Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym po zalogowaniu danymi autoryzacyjnymi (patrz: ramka). Niezależnie od tego nadal można przesłać zeznanie poprzez stronę e-Deklaracje.

PIT za 2024. Jakie są nowości?

Od tego roku dostępne będą dwie nowości, co potwierdził na konferencji prasowej szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Po pierwsze, można już korzystać z aplikacji e-Urząd Skarbowy na telefon. Dzięki niej podatnicy w rozliczeniu za 2024 r. mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT. Po drugie, podatek do zapłaty – o ile taki się pojawił – będzie można uiścić nie tylko przelewem lub blikiem (jak obecnie), lecz także za pomocą posiadanych kart, np. kredytowej. Ta możliwość pojawi się jednak dopiero na przełomie marca i kwietnia br.

e-PIT dla przedsiębiorców. Kto może skorzystać?

Z usługi Twój e-PIT od lat mogą korzystać ci, którzy nie prowadzą swojego biznesu. Natomiast drugi rok z rzędu KAS udostępniła częściowo wypełnione zeznania przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się:

według skali podatkowej (muszą złożyć zeznanie PIT-36),

według liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L),

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ważne Skarbówka przygotowała też zeznania podatnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej. Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Udostępnione przedsiębiorcom zeznania nie są kompletne. KAS wypełniła tylko niektóre rubryki, głównie te z danymi rejestracyjnymi podatnika, wpłaconymi przez niego w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także z wpłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – przypomniała na konferencji Małgorzata Krok, zastępca szefa KAS.

Jakie dane skarbówka uzupełni za przedsiębiorcę

We wstępnie wypełnionych dla przedsiębiorców zeznaniach KAS uwzględniono też:

dane otrzymane od płatników, jeżeli przedsiębiorca równolegle w trakcie roku zarabiał na etacie albo miał dochody ze zlecenia, z renty czy z emerytury,

wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników,

ulgę na dzieci (która przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych),

odliczenie 1,5 proc. podatku przekazywanego organizacji pożytku publicznego, jeżeli w rozliczeniu za poprzedni rok przedsiębiorca taką organizację wskazał i nadal znajduje się ona na liście OPP.

PIT w 2025 roku. Co trzeba wypełnić samemu

Przedsiębiorcy muszą natomiast samodzielnie uzupełnić pozostałe rubryki, przede wszystkim o:

dane dotyczące własnej działalności gospodarczej, w tym o wysokości przychodów i kosztów podatkowych,

częściowe odliczenie składki zdrowotnej (w przypadku przedsiębiorców płacących liniowy PIT oraz ryczałtowców),

przysługujące im ulgi podatkowe.

Kiedy automatycznie uzupełniony PIT trzeba samemu zaakceptować?

Uwaga: przedsiębiorcy muszą swoje zeznania nie tylko uzupełnić, lecz także zaakceptować i wysłać. W ich przypadku nie zadziała zasada automatycznego akceptowania zeznań (wypełnionych przez KAS) wraz z upływem ustawowego terminu na ich złożenie. Tak jest tylko w przypadku wypełnionych przez skarbówkę zeznań PIT-37 i PIT-38. Jeżeli podatnik nic nie zrobi z takim zeznaniem przygotowanym przez KAS, to zostanie ono automatycznie zatwierdzone wraz z upływem terminu na jego złożenie, czyli 30 kwietnia 2025 r.

Ważne Natomiast przedsiębiorcy muszą samodzielnie uzupełnić zeznanie wypełnione przez skarbówkę, zaakceptować je i wysłać. To samo dotyczy podatników, którzy nie są przedsiębiorcami, ale składają PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2024 r. przychody z prywatnego najmu albo dochody z zagranicy.

Co należy sprawdzić składając zeznanie podatkowe przez internet?

Trzeba pamiętać, że w wypełnionych zeznaniach skarbówka nie uwzględniła wszystkich ulg. Należy samodzielnie wpisać inne preferencje, jeżeli tylko one podatnikowi przysługują (np. rehabilitacyjną lub termomodernizacyjną), a także odliczyć darowizny przekazane na szczytne cele wymienione w ustawie o PIT.

Odnosi się to nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do pozostałych podatników (np. wypełniających PIT-37). Dlatego każdy, kto chce skorzystać z usługi Twój e-PIT, powinien uważnie sprawdzić zeznanie wypełnione dla niego przez skarbówkę. Warto też porównać dane z tymi, które znalazły się w przesłanych przez płatników informacjach, np. PIT-11. Przypomnijmy, że płatnicy przesyłają je do urzędów skarbowych do 31 stycznia br., a także samym podatnikom, ale w tym przypadku czas na to jest do końca lutego. Podatnicy, którzy nie otrzymali jeszcze rozliczeń od swoich pracodawców, nie muszą się martwić. Jak zapewnił szef KAS – wszystkie informacje, które są podstawą do wypełnionego przez skarbówkę zeznania – są dostępne na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym.

Warto też zweryfikować ulgi uwzględnione w gotowym PIT, np. dla pracujących seniorów. Przedstawiciele MF potwierdzili na konferencji, że w tym przypadku KAS, uwzględniając ją w zeznaniu, opierają się wyłącznie na informacji od płatnika. Jeżeli ten poinformował fiskusa, że podatnik z takiej ulgi korzysta – to skarbówka tego nie weryfikuje, tylko automatycznie uwzględnia ją w udostępnionym PIT.

e-Deklaracje w pytaniach i odpowiedziach

Podatnicy nie muszą oczywiście korzystać z usługi Twój e-PIT – nie jest to obowiązkowe. Nadal można złożyć roczne zeznanie w inny sposób, np. przez system e-Deklaracje czy na papierze. Przypomnijmy, że zeznania przez e-Deklaracje wypełnia się w formie odpowiedzi na pytania (w krokach). Przed wysyłką dostępny jest podgląd wypełnionego PIT, co pozwala upewnić się, że wszystkie dane zostały wpisane poprawnie.

e-PIT to szybszy zwrot podatku

Szef KAS zachęcał jednak na konferencji do korzystania z elektronicznej formy składania rocznych zeznań. Dzięki temu otrzymamy zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni (a nie w ciągu trzech miesięcy jak to jest w przypadku PIT składanych papierowo). Marcin Łoboda dodał, że w ubiegłym roku podatnicy czekali na taki zwrot średnio 15 dni. Zdarzało się jednak, że pieniądze pojawiały się na kontach w ciągu 24 godzin. Szef KAS zapewnił, że podatnicy mogą liczyć na pomoc skarbówki w wypełnianiu zeznań, ale zachęcał, aby w pierwszej kolejności szukali oni pomocy zdalnej – przez telefon lub internet. Wizyta w urzędzie skarbowym powinna być ostatecznością – wyjaśnił.

Marcin Łoboda zachęcał też do korzystania z chatbota – na stronie podatki.gov.pl. Pomaga on w rozwiązywaniu najczęstszych problemów.

Jak zalogować się do e-PIT?

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować na dwa sposoby:

poprzez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, bankowość elektroniczna, e-dowód)

podając dane autoryzacyjne, czyli: numer PESEL (albo NIP i data urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2023 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2024 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy). Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2023 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2023 r. nie złożyli PIT-37 (lub PIT-36), powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Należy pamiętać, że trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę trwającą do dwóch godzin, potem można ponowić próbę.

Blokada nie wyklucza jednak dostępu do rozliczenia na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym. Zalogowanie się będzie możliwe – w tym celu należy użyć profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub aplikacji mObywatel.