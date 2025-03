Ani Rosjanin, ani Ukrainiec nie skorzystają w Polsce ze zwolnienia z PIT dla przychodów do 85 528 zł rocznie, jeżeli w chwili przenosin na stałe do naszego kraju nie mieli Karty Polaka albo nie mieszkali tu nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat poprzedzających trzy ostatnie lata przed przeprowadzką – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to Rosjanin, który w lutym 2022 r. dostał polską wizę PBH (Poland Business Harbour) w ramach rządowego programu mającego na celu przyciągnięcie do naszego kraju specjalistów z zakresu nowych technologii.

W grudniu 2023 r. Rosjanin otrzymał polskie obywatelstwo na podstawie wizy repatriacyjnej. Nigdy natomiast nie miał Karty Polaka.

Na czym polega ulga

Sądził, że ma prawo do ulgi na powrót, czyli zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT. Mogą z niego skorzystać osoby, które przez trzy poprzednie lata nie miały miejsca zamieszkania w Polsce, a przeniosą się tu na stałe.

Zwolnienie przysługuje przez cztery następne lata liczone od początku roku przenosin do Polski lub od początku następnego roku. Pozwala ono nie płacić PIT od przychodów do 85 528 zł rocznie. Chodzi m.in. o przychody ze stosunku pracy. Rosjanin osiągał je w Polsce już od marca 2022 r.

Ulga na powrót - jakie warunki trzeba spełnić

Zwolnienie zależy jednak od spełnienia warunków wymienionych w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT. To oznacza, że imigrant:

1) musi mieć obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

2) musiał nieprzerwanie przez trzy ostatnie lata przed przeprowadzką na stałe do Polski mieszkać na terytorium: UE, EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraela, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, USA lub Korei Płd, lub

3) musiał mieszkać w Polsce nieprzerwanie co najmniej przez pięć lat poprzedzających ostatnie trzy lata przed przeprowadzką na stałe do Polski.

Problem mają Rosjanie i Ukraińcy, którzy nie mają Karty Polaka i nie mieszkali dotąd w Polsce.

Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS. Stwierdził on, że skoro Rosjanin nie miał w lutym 2022 r. Karty Polaka (a z wniosku o interpretację nie wynikało, aby mieszkał on wcześniej w naszym kraju), to nie spełnił warunków uprawniających do ulgi na powrót.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 lutego 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.987.2024.3.SR