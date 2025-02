Kto spełnia warunki ulgi na powrót, może z niej skorzystać w odniesieniu do przychodów do 85 528 zł rocznie. Natomiast z nadwyżki ponad ten limit może się rozliczyć wspólnie z małżonkiem - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to obywatel Niemiec, który przez lata mieszkał za zachodnią granicą wraz z żoną Polką (z którą ma majątkową wspólność) i dziećmi. Na potwierdzenie tego ma dowody zameldowania. Ma też certyfikat, który potwierdza jego status rezydenta podatkowego w Niemczech do końca lipca 2022 r. Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. rodzina przeprowadziła się na stałe do Polski i od tej pory tu ma swoje centrum interesów życiowych. Przychód podatnika uzyskany w 2022 r. z pracy w Polsce przekroczył 85 528 zł. Podatnik chciał się upewnić, czy może skorzystać jednocześnie z dwóch preferencji: ulgi na powrót i wspólnego rozliczenia z małżonką. Dyrektor KIS to potwierdził taką możliwość.

Zwolnienie z PIT

Przyznał, że podatnikowi przysługuje ulga na powrót, bo spełnia on wszystkie wymagane warunki wymienione w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT, w tym:

- przez trzy lata poprzedzające rok przeprowadzki do Polski nie miał tu miejsca zamieszkania,

- przeniósł się do Polski na stałe,

- jest obywatelem Niemiec, tj. jednego z państw Unii Europejskiej,

- dysponuje dowodem (meldunkowym), który potwierdza jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie niż Polska (w tym wypadku w Niemczech).

W związku z tym ma prawo do ulgi na powrót w odniesieniu do przychodów z pracy w Polsce, do wysokości 85 528 zł.

Wspólne zeznanie

Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana PIT, bo od dnia przyjazdu do kraju mężczyzna stał się polskim rezydentem podatkowym. Co za tym idzie, rozlicza się w Polsce na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Z tym że w tym zakresie – jak potwierdził dyrektor KIS – podatnik będzie mógł rozliczyć się wspólnie z żoną, skoro oboje mają wspólny majątek (to warunek tej preferencji).