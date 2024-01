Nadchodzi czas rozliczeń z fiskusem. Warto zrobić szczegółową analizę wydatków i inwestycji za rok 2023. Nawet pozornie błahe wydatki na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, ale i mebli można odliczyć od podatku. Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to korzyść podatkowa, która umożliwia rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku sprzedaży nieruchomości. Przysługuje ona osobom, które w ciągu trzech ostatnich lat sprzedały nieruchomość.

Warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest udowodnienie, że uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości środki zostały przeznaczone na tzw. "własne cele mieszkaniowe". Jednakże podatnicy, którzy nabyli lub otrzymali nieruchomość ponad pięć lat przed datą sprzedaży, nie mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Kosztami uzyskania przychodu związanych ze sprzedażą nieruchomości są uznawane udokumentowane koszty nabycia lub koszty wytworzenia. Te koszty podlegają zwiększeniu o udokumentowane nakłady, które przyczyniły się do wzrostu wartości rzeczy i praw majątkowych w trakcie ich posiadania.

Według fiskusa, koszty nabycia nieruchomości obejmują nie tylko samą cenę zakupu, lecz również inne powiązane wydatki. Przykłady takich kosztów to wynagrodzenie notariusza oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ulgi mieszkaniowe przysługują jedynie osobom, które spełniają następujące warunki:

• osoby ubiegające się o ulgi nie mogą być właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość.

• jeżeli są właścicielami, muszą przekazać własność tego budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w ciągu 6 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

• osoby ubiegające się o ulgi nie mogą mieć prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ani prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej.

• jeśli posiadają takie prawa, są zobligowane do przekazania ich zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni w ciągu 6 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

• osoby ubiegające się o ulgi muszą zamieszkać w nabytym lokalu lub budynku, być zameldowanymi na pobyt stały i nie dokonać jego zbycia przez okres 5 lat.

• okres ten liczony jest od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

• dodatkowo, jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny, okres ten również będzie liczony od daty zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały.

• osoby ubiegające się o ulgi nie mogą być najemcami lokalu lub budynku, a w przypadku posiadania takiego statusu, muszą rozwiązać umowę najmu w terminie 6 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Mało kto jednak wie, że w ramach ulgi mieszkaniowej można w IPI rozliczyć też poniesione wydatki na tzw. cele mieszkaniowe. Mowa tu np. o możliwości odliczenia od podatku zakupu nowej zmywarki, lodówki czy pralki.

Według wytycznych Ministerstwa Finansów dzięki uldze mieszkaniowej można odliczyć od podatku zakup takich sprzętów, jak:

• zmywarka, pralka, lodówka;

• szafka, która jest elementem mocowania umywalki w ramach kompletu;

• kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna, piekarnik, okap;

• meble charakteryzujące się trwałym związkiem z lokalem mieszkalnym, wykonane na indywidualne zlecenie (np. szafy wnękowe, pawlacze);

• meble w zabudowie kuchennej;

• oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne.

Ulga mieszkaniowa. Jaki formularz?

Podatnicy, którzy chcą rozliczyć ulgę mieszkaniową, powinni ująć ją w deklaracji PIT-39.