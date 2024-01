Osoby, które uzyskują dochody z tytułu wynajmu mieszkania, powinny je uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Podatnicy powinni to zrobić za pomocą formularza PIT-28 lub PIT-36. Kiedy wybieramy pierwszy z nich, a kiedy drugi? W jakim terminie należy dostarczyć dokumenty do urzędu skarbowego?

PIT-28 i PIT-36. Który wybrać?

Jeśli wynajmujemy prywatnie, toPIT-28. Z kolei jeśli wynajmujemy przez działalność gospodarczą, to wtedy PIT-36 (rozliczenie najmu według skali podatkowej) lub PIT-36L (podatek liniowy).

Ryczałt ewidencjonowany z tytułu najmu mieszkania to 8.5 proc (od przychodu do 100 tys. zł) i 12.5 proc. (ponad 100 tys. zł). Podatek należy obliczyć we własnym zakresie i opłacać co miesiąc lub co kwartał do 20. dnia następnego miesiąca.

Wynajmuję mieszkanie prywatnie. Jak rozliczyć PIT-28?

Najprościej skorzystać z usługi Twój e-PIT, za pośrednictwem strony podatki.gov.pl. Można też odwiedzić portal e-Deklaracje, lub skorzystać z lokalnego biura rachunkowego bądź doradcy podatkowego, gdzie specjaliści zajmą się naszymi dokumentami.



Jeśli czujemy się pewnie w kwestiach podatków, formularze PIT można również wypełnić samodzielnie. W deklaracji za wynajem mieszkania trzeba uzupełnić sekcje nt. przychodów objętych ryczałtem, a także kwot należnego podatku.

Do kiedy złożyć PIT-28? Kiedy zwrot podatku?

Deklarację podatkową należy złożyć w terminach od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Urząd skarbowy wypłaci zwrot nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy (jeśli deklaracja była w formie drukowanej) lub 45 dni (jeśli deklaracja była w formie elektronicznej).