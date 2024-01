Podatek progresywny, jest naliczany według coraz wyższej stawki, która rośnie w raz ze wzrostem dochodu podatnika. Czym się charakteryzuje podatek progresywny, jak go płacić i dla kogo jest bardziej korzystny? A może warto pomyśleć o podatku liniowym? Odpowiadamy w tekście.

Wybór formy opodatkowania to kluczowy krok dla przedsiębiorcy. Biznesmen musi od początku zdawać sobie sprawę jak jakie przychody może osiągać i jak bardzo się rozwinąć, by wybrany przez niego podatek nie rujnował jego finansów.

W Polsce istnieje kilka popularnych form opodatkowania przychodów, z których najczęściej wybierane są:

Podatek Progresywny

Jest to forma opodatkowania, w której stawki podatkowe rosną wraz z wysokością dochodu. Zastosowanie ma skala podatkowa, obejmująca różne progi dochodowe, dla których przewidziane są różne stawki podatkowe.

Podatek Liniowy

To 19-procentowy podatek, który obejmuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, kapitałów pieniężnych (instrumentów finansowych) oraz ze zbycia nieruchomości.

W przeciwieństwie do podatku progresywnego, stawka podatku liniowego jest stała i niezależna od wysokości dochodu.

Zryczałtowany Podatek Dochodowy

Obejmuje ryczałty od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w której podatek jest obliczany na podstawie stałej stawki od przychodu, bez konieczności uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.

Karta podatkowa to specjalna forma opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą o niskich przychodach, gdzie opłacają stałą kwotę podatku.

Wybór między podatkiem progresywnym a liniowym zazwyczaj zależy od rodzaju dochodu i preferencji podatników. Pamiętaj, że warto skonsultować się z ekspertami podatkowymi lub korzystać z usług doradców podatkowych, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje finansowe wyboru danej formy opodatkowania.

Podatek progresywny oblicza się na podstawie zróżnicowanych stawek, uzależnionych od wysokości dochodów osiąganych przez podatnika. Im wyższy dochód, tym jest wyższa stawka podatkowa, co skutkuje wzrostem kwoty podatku do zapłaty. Podatnik o wyższym dochodzie będzie odprowadzał większą jego część w formie podatku, niż ten podatnik który uzyska dochód mniejszy.

Zmiana stawki podatkowej następuje, gdy dochód przekroczy określony próg.

Dochody do wysokości 85 528 zł podlegają opodatkowaniu stawką 18 procent, natomiast dla kwoty przekraczającej ten limit obowiązuje stawka 32 procent. Dodatkowo istnieje opcja odliczenia od podatku tzw. kwoty zmniejszającej, której wartość wynosi 556,02 zł.

Wybór odpowiedniej stawki progresywnej pozwala przedsiębiorcy na dokładniejsze planowanie finansowe. Znając stawki podatkowe dla różnych przedziałów dochodowych, można lepiej oszacować, ile środków będzie przeznaczone na opodatkowanie w zależności od progów podatkowych. Przedsiębiorcy mogą dostosować swoją strategię finansową i działalność tak, aby zmaksymalizować korzyści związane z obowiązującymi stawkami podatkowymi. Optymalizacja podatkowa może obejmować zarówno zminimalizowanie dochodów objętych wyższymi stawkami, jak i korzystanie z dostępnych ulg i odliczeń.

Przede wszystkim podatek progresywny płaci się wyłącznie w przypadku uzyskania dochodu, a zapisywanie firmowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów pozwala skutecznie zredukować kwotę podatku do zapłaty. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych i odliczeń, co może znacząco wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty.W ramach podatku progresywnego można rozliczać się z małżonkiem, co może przynieść korzyści w przypadku różnic w dochodach między małżonkami. Podatek progresywny obejmuje kwotę wolną od podatku, co oznacza, że pewna część dochodu jest zwolniona z opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą zapisywać firmowe wydatki w kosztach uzyskania przychodów, co przyczynia się do zmniejszenia podatku do zapłaty.

Podatek progresywny, mimo swoich zalet, nie jest pozbawiony wad, zwłaszcza dla osób osiągających wysokie dochody, przekraczające 100 tys. zł. W takich sytuacjach wybór podatku liniowego staje się zdecydowanie bardziej opłacalny.

Jedną z istotnych wad podatku progresywnego jest ryzyko przekroczenia progu podatkowego. Jest przymus zapłacenia wysokiego podatku po wpadnięciu w 32 procentowy próg podatkowy. Podatek progresywny często wiąże się z koniecznością prowadzenia rozbudowanej dokumentacji - prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru między progresywnym a liniowym podatkiem dochodowym na samym początku zakładania działalności. Wybór stawki progresywnej zamiast podatku liniowego 19 proc. może wynikać z korzyści finansowych, jakie daje progresja dla przedsiębiorcy. Ta decyzja ma wpływ na cały rok podatkowy.

Podatek liniowy Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19 proc, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się przejść z progresywnego podatku na podatek liniowy, musi dokonać zgłoszenia tej zmiany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy musi być zrealizowane do 20 stycznia danego roku podatkowego. To ważny termin, którego należy przestrzegać.