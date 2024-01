W dwóch ostatnich kwartałach 2023 r., gdy był już odwieszony obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych, podatnicy przekazali szefowi KAS prawie 5,5 tys. podstawowych informacji MDR-1. To niemal jedna czwarta wszystkich, które zostały złożone od początku 2019 r. do końca ub.r.

Jeszcze większy był w tym czasie wzrost liczby informacji MDR-3, w których fiskus jest informowany o korzyściach podatkowych związanych z zastosowaniem schematu podatkowego lub o dokonaniu jakiejkolwiek czynności składającej się na taki schemat. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. złożono ponad 10,5 tys. takich informacji. Dla porównania w okresie od 2019 r. do końca 2023 r. przekazano ich 32 760.

Główny wniosek, jaki płynie ze statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, brzmi następująco: nastąpił powrót do raportowania krajowych schematów podatkowych.

Kto składa i kiedy

Przypomnijmy, że przepisy z tym związane (rozdział 11a ordynacji podatkowej) obowiązują od 2019 r. Nakazują one składać szefowi KAS informacje zarówno o transgranicznych schematach podatkowych, jak i o schematach krajowych.

Ten drugi obowiązek był jednak zawieszony w okresie od 31 marca 2020 r. do 1 lipca 2023 r. W tym czasie szef Krajowej Administracji Skarbowej był informowany wyłącznie o schematach transgranicznych.

Przepisy ordynacji w pierwszej kolejności nakazują złożyć informację MDR-1 promotorom. Muszą oni to zrobić w ciągu 30 dni od udostępnienia schematu, przygotowania go do wdrożenia albo dokonania pierwszej czynności związanej z takim wdrożeniem – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Jeśli promotor nie wypełni tego obowiązku, to przechodzi on odpowiednio na korzystających (podatników) i wspomagających (np. księgowy, dyrektor finansowy, biegły rewident). Po otrzymaniu informacji o schemacie podatkowym szef KAS nadaje mu numer (NSP).

Z kolei wspomagający, który ma wątpliwości, czy podjął się prac związanych ze schematem podatkowym podlegającym raportowaniu, powinien złożyć MDR-2.

Natomiast informację MDR-3 składają sami korzystający (podatnicy), informując w niej o korzyściach podatkowych związanych z zastosowaniem schematu podatkowego lub o dokonaniu jakiejkolwiek czynności składającej się na taki schemat.

Z kolei raport MDR-4 to kwartalna informacja o standaryzowanym schemacie podatkowym, którą promotor lub wspomagający przekazuje na podstawie art. 86f par. 4 ordynacji podatkowej.

Więcej schematów i NSP

Najnowsze statystyki MF dotyczą wszystkich tych raportów oraz liczby NSP w okresie od 1 stycznia 2019 r. do końca 2023 r. Dane są podzielone na kwartały i prezentowane rosnąco.

Wynika z nich, że po odwieszeniu obowiązku raportowania krajowych MDR rosły nie tylko liczby złożonych informacji MDR-1 i MDR-3. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. szef KAS otrzymał także 2480 korekt (uzupełnień) raportów MDR-1 i 689 uzupełnień raportów MDR-3. Wszystkich takich uzupełnień było od 2019 r. odpowiednio 6046 oraz 1495.

W dwóch ostatnich kwartałach 2023 r. szef KAS nadał 4687 numerów schematów podatkowych, a łącznie od 2019 r. uczynił to prawie 15,5 tys. razy. Przeważająca większość NSP nadanych od 1 lipca 2023 r. dotyczy schematów krajowych.

Liczba składanych transgranicznych MDR-1 uległa stabilizacji. Łącznie do końca 2023 r. było ich 4803, ale najwięcej złożono w roku 2021 (ponad 1,8 tys.). W dwóch ostatnich latach było ich ok. 1 tys.

W dwóch ostatnich kwartałach 2023 r. widać za to duży wzrost liczby raportów MDR-4. Było ich 1095 spośród wszystkich 4942 złożonych w okresie od 2019 r. do 21 grudnia 2023 r.

Nie zmienia się jedno – nadal nie rośnie liczba raportów MDR-2 składanych przez wspomagających. Taka tendencja utrzymuje się już od dłuższego czasu. Z danych MF wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. złożyli oni 448 takich raportów. Dla porównania najwięcej MDR-2 złożono w pierwszym roku obowiązywania przepisów w tym zakresie (1038 spośród wszystkich 3194). Rok później było ich niewiele ponad 600. Podobnie było w kolejnych latach. ©℗