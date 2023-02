Reklama

Kto musi złożyć PIT?

PIT muszą złożyć wszystkie osoby, które w 2022 roku osiągnęły dochód. Wyjątek stanowią ci, którzy otrzymali PIT 0.

Reklama

Jeżeli podatnik otrzymał PIT-0, tzn. podlega pod zwolnienie z podatku, nie ma obowiązku składania rozliczenia podatkowego. Takowe rozliczenie jest konieczne jedynie w przypadku osiągnięcia dochodów opodatkowanych.

Jeżeli przychody podatnika (uzyskującego przychody co do zasady zwolnione z opodatkowania) przekroczą w danym roku podatkowym 85 528 zł, podatnik będzie zobowiązany rozliczyć dochody osiągnięte ponad ten limit.

Reklama

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2022 rok?

Termin złożenia zeznania podatkowego PIT za 2022 r. upływa 2 maja 2023 roku.

Jakie kary grożą za niezłożenie PIT w terminie?

Podatnicy zobowiązani do wypełnienia druków PIT-37 lub PIT-38, którzy sami nie rozliczą się do 2 maja, zostaną rozliczeni przez skarbówkę, nie grozi im więc żadna sankcja za niezłożenie PIT.

Jak można złożyć PIT za 2022?

PIT za 2022 rok można złożyć na trzy sposoby: online, poprzez operatora pocztowego oraz osobiście w urzędzie.

Miejsce zamieszkania czy zameldowania – w którym urzędzie złożyć PIT?

Zeznanie podatkowe PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w dniu składania.

Kiedy otrzymam zwrot podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 90 dni.

W celu zachęcenia podatników do korzystania z elektronicznej formy składania zeznań rocznych, wprowadzono stosowne preferencje i skrócono okres oczekiwania na zwrot podatku - z 90 dni do 45 dni dla podatników przesyłających rozliczenie drogą elektroniczną.

Twój e-PIT – co to jest?

Twój e-PIT to rozliczony PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy. Jest on dostępny dla podatników osiągających dochody jedynie ze stosunku pracy bądź umów zlecenia oraz o dzieło osiągniętych w 2022 roku.

Jeśli podatnik chce złożyć tak przygotowane rozliczenie nie musi nic robić. Należy jednak pamiętać, że w przypadku utraty prawa do ulgi np. na dziecko, podatnik zobowiązany jest do zweryfikowania danych i usunięcia wniosku o zastosowanie nienależnej ulgi.

Twój e-PIT uwzględnia tylko niektóre ulgi.

Jakie ulgi rozliczy Twój e-PIT?

Tak jak w poprzednich latach weźmie pod uwagę ulgę na dzieci, a także – to nowość – preferencję zero PIT, która przysługuje: pracującym seniorom, rodzinom z co najmniej czwórką dzieci, osobom powracającym z zagranicy. Nowością będzie również to, że uwzględni składki członkowskie na rzecz związków zawodowych, jeżeli płatnik wskazał je w informacji PIT-11 złożonej do urzędu skarbowego.

Fiskus bierze pod uwagę również odliczenie 1,5 proc. PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeśli było ono wykazane w rozliczeniu w ubiegłym roku (wtedy było to jeszcze 1 proc. PIT).

Podatnik może natomiast samodzielnie uwzględnić inne ulgi (np. rehabilitacyjną, termomodernizacyjną), a także odliczyć darowizny przekazane na szczytne cele wymienione w ustawie o PIT.

Jakie inne ulgi można rozliczyć?

W ostatnich latach przybyło w naszym kraju możliwości skorzystania z rozmaitych ulg, o których często zapominamy.

Wszystkie opisaliśmy w osobnym artykule >>>>

Co z ulgą na internet?

Ulga na internet to bardzo popularna ulga, którą podatnicy mogą zawrzeć w rocznym rozliczeniu podatkowym. Kto może z niej skorzystać? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?

>>>" rel="noopener noreferrer" data-link-role-code="noopener noreferrer">>>>" rel="noopener noreferrer" data-link-role-code="noopener noreferrer">Na wszystkie te pytania odpowiedzieliśmy w osobnym artykule >>>>

Polski Ład a rozliczenie PIT. O czym muszę pamiętać?

W tym roku po raz pierwszy będziemy rozliczać PIT-y z uwzględnieniem Polskiego Ładu i Polskiego Ładu 2.0. Najważniejsze zmiany to obniżenie podstawowej stawki podatku z 17% do 12%, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, podwyżka drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Po złożeniu zeznania przez podatnika (co może nastąpić automatycznie, jeżeli podatnik sam tego nie zrobi) fiskus przeliczy jeszcze rozliczenia według zasad właściwych dla Polskiego Ładu. Jeżeli okaże się, że Polski Ład byłby korzystniejszy niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r., to podatnik dostanie informację o tym i odzyska różnicę.

Polski Ład wprowadził ponadto nowe ulgi typu „PIT zero”, które po raz pierwszy możemy wykazać w zeznaniu rocznym:

Nowością są też ulgi dla przedsiębiorców, m.in.:

Obniżyć podatek można ponadto dzięki uldze na zabytki, która w 2023 r. będzie już co prawda ograniczona, ale za rok 2022 można skorzystać z jej pierwotnych zasad.

Przyzwyczailiśmy się już, że 1% naszego podatku dochodowego możemy przeznaczyć na cele dobroczynne. W PIT za 2022 r. po raz pierwszy możemy przekazać organizacji pożytku publicznego nie 1%, a 1,5% podatku. Zmiana ma zrekompensować organizacjom obniżenie podatków i potencjalnie niższe wpływy z 1 procenta.