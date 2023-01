To korzystna wykładnia, bo pozwala odjąć od podstawy opodatkowania dodatkowo 100 proc. kwoty kosztów nabycia oprzyrządowania i materiałów oraz 200 proc. kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących przy wytworzeniu oprzyrządowania. Natomiast wprowadzona 1 stycznia 2022 r. ulga na prototyp (art. 18ea ustawy o CIT) daje prawo do odliczenia dodatkowo tylko 30 proc. kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek.