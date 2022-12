Reklama

Im gorszy system podatkowy, tym więcej ulg podatkowych. Nie sposób się z tym nie zgodzić patrząc na rozliczenie PIT w Polsce. Warto jednak przynajmniej nad niektórymi się zastanowić i spróbować skorzystać. Jakie zatem ulgi możemy rozliczyć w PIT za 2022 r.?

Zatrzęsienie możliwości na obniżenie podatku

Każdego studenta, jak również samego egzaminatora, mogłoby rozłożyć na łopatki zadanie, które polegałoby na wymienieniu wszystkich ulg, odliczeń i preferencji podatkowych, które obowiązują na gruncie PIT za 2022 r. Postaram się jednak podjąć tego zadania, a następnie opisać te najciekawsze możliwości, z których może w rozliczeniu PIT za 2022 r. skorzystać podatnik. Obecnie przepisy przewidują następujące możliwości:

Ulga na dziecko

Ulga 4 plus

Ulga dla samotnych rodziców

Ulga na Internet

Ulga termomodernizacyjna

Ulga rehabiltacyjna

Ulga abolicyjna

Ulga na powrót

Ulga na badania i rozwój

Ulga na złe długi

Ulga na usługę e-TOLL

Ulga na zabytek

Ulga na terminal płatniczy

Ulga produkcyjna

Ulga na robotyzację

Ulga na ekspansję

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga na rzecz związków zawodowych

Ulga sponsoringowa na działalność sportową i kulturalną

Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Zwolnienie dla przyszłych emerytów emerytów - pracujących seniorów

Odliczenie na emeryturę – IKZE

Odliczenie - strata podatkowa

Darowizna na pożytek publiczny

Darowizna - edukacja zawodowa

Darowizna - kult religijny

Darowizna - cele charytatywno-opiekuńcze kościoła

Darowizna - Pałac Saski

Darowizna - odliczenie krwi

Darowizna - odliczenie osocza

Darowizna - walka z COVID

Darowizna - sprzęt komputerowy COVID

PPK.

Niektóre ze wskazanych ulg znane już były wcześniej, chociażby ulga na dziecko, na Internet, darowizna na cele kult religijny, czy też odliczenie z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Część z ulg została znowelizowana, w tym choćby wspólne rozliczenie się rodzica samotnie wychowującego z dzieckiem, czy też ulga rehabilitacyjna. Większość ulga obowiązuje jednak od tego roku, więc pora na przybliżenie tych ulg, z których można korzystać nie prowadząc działalności gospodarczej.

Ulga dla dużych rodzin, czyli 4 plus

Ulga przysługuje osobie, która w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ze zwolnienia skorzystają tylko tacy podatnicy - rodzice lub opiekunowie, którzy pełnią swoją rolę dla dziecka małoletniego, pełnoletniego które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub pełnoletniego do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

nie stosowały przepisów o opodatkowaniu liniowym, ryczałtowym (z wyjątkiem najmu prywatnego rozliczanego ryczałem), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

nie rozliczały podatku tonażowego lub przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych albo

nie uzyskały dochodów opodatkowaniu według skali lub ryczałtem z tytułu kapitałów pieniężnych lub przychodów zwolnionych u osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a tym samym każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka ma prawo do skorzystania z niego niezależnie. Tym samym małżeństwo ma łącznie 2x85.528 zł przychodu bez podatku, tak samo każdy z opiekunów. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 z rocznie na każdą osobę. W przypadku dwóch osób sprawujących pieczę rodzicielską daje to łącznie nieopodatkowaną kwotę 231.056 zł.

Zwolnienie przysługuje w całej i stałej wartości rocznie - nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku. Wystarczy zatem, aby zostać nim w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia. Nie ma również znaczenia, czy przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci osoba w trakcie roku zarabiała, czy też zarobki te uzyskano dopiero po urodzeniu lub rozpoczęcia opieki nad czwartym dzieckiem. Zarobki za cały rok objęte będą zwolnieniem z podatku.

Ulgą objęte są następujące przychody:

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

z umów zlecenia realizowanych przez osoby prywatnie tj. nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej - na rzecz przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości,

z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych liniowo, według skali podatkowej lub podatkiem z tytułu zysków z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. Odliczenie możliwe jest w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 37, PIT 36) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Z ulgi nie można korzystać odliczając ją od podatku liniowego. Jeśli podatnik będzie łączył opodatkowanie liniowe z innym rodzajem tj, PIT 36L z PIT 37, PIT 28 lub PIT 36, to dopuszczalne jest skorzystanie z odliczenia - opodatkowanie poprzez PIT 36L nie wyklucza zastosowania go w ramach pozostałych źródeł przychodów.

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, w efekcie z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty - członkiem związku zawodowego. Odliczyć można składki zapłacone w danym roku, decyduje data dokonania przelewu/dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie związków. W celu skorzystania z ulgi konieczne będzie posiadanie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek – na podstawie informacji PIT 11, w której wykazana będzie kwota składki.

Ulga dla pracujących seniorów

Niniejsza ulga dotyczy wyłącznie emerytów, rencistów, którzy nie pobierają świadczeń z ZUS, do których nabyli już uprawnienia. Ze zwolnienia do wartości przychodu 85.528 zł korzystają osoby po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn. Dodatkowo przysługuje kwota wolna w wysokości 30.000 zł.

Zwolnienie zastosowane może być wyłącznie do szeregu przychodów z tytułu:

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

z umów zlecenia wykonywanych na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz właściciela nieruchomości w związku z potrzebami związanymi z utrzymaniem takiej nieruchomości oraz

z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania według skali, liniowo, z tytułu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP-BOX) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

alternatywnej spółce inwestycyjnej lub

spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:

posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

W celu skorzystania z niniejszej ulgi należy spełnić łącznie następujące wymogi:

wspólnikiem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej; do takich środków należą:

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

środki na realizację wspólnej polityki rolnej;

środki przeznaczone na realizację:

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg),

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009,

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004– 2009;

podatnik zawarł z alternatywną spółką inwestycyjną umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której alternatywna spółka inwestycyjna nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);

w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej, o których mowa w ust. 1, ta alternatywna spółka inwestycyjna i spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym;

podatnik będzie posiadał udziały (akcje), przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Ulga dotyczy wszystkich podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT- 36, PIT- 37) oraz liniowo (PIT-36L).

Ulga na zabytek

Dosyć ciekawie prezentuje się tzw. ulga na zabytek. Zgodnie z nowymi przepisami wydatki związane z zakupem i odnową zabytków mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania u podatników rozliczających się według zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki:

poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków - odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego

poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków - odliczenie przysługuje, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym mowa w tym przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie:

pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,

na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o charakterze remontowo - konserwatorsko - budowlanym oraz jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości; samo nabycie nieruchomości nie pozwoli zatem na skorzystanie z odliczenia - wymagane jest dodatkowo poniesienie kosztów jej restauracji/ konserwacji / remontu.

Ulga dla każdego

Jak zatem widać po przykładach ulg scharakteryzowanych przeze mnie, ustawodawca postanowił umożliwić skorzystanie z ulg podatkowych szerokim grupom podatników. Niemalże każdy może wybrać coś dla siebie, począwszy od ulgi na zabytki, a skończywszy na ulga na Internet, czy też wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem. Niektóre z ulg mogą faktycznie wspierać biznes, chociażby ulga związana z inwestowaniem w ASI. Ustawodawca w ten sposób stara się wpływać na kształtowanie pewnych postaw wśród podatników. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że te wszystkie regulacje takie skomplikowane i pełne pułapek.