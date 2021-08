Pieniądze ze sprzedaży miały trafić najpierw na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, a następnie być przekazane inwestorowi. W ten sposób miał być opłacony remont instalacji: kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, centralnego ogrzewania (wraz z grzejnikami), a także wykonanie przyłączy do instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wspólnota mieszkaniowa liczyła na to, że inwestycja przełoży się na znaczny wzrost wartości lokali w należacych do niej budynkach.