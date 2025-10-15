Chodziło o spółkę, która świadczy usługi związane z przeładunkami, ale też podejmuje liczne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (od ang. corporate social responsibility – CSR), w tym na rzecz: ochrony środowiska, współpracy z przedstawicielami władz lokalnych, wspierania inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizuje również konkursy wspierające inicjatywy lokalnych społeczności. Najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane na rzecz klimatu, środowiska czy odpowiedzialności społecznej opisuje w rocznych raportach zrównoważonego rozwoju.

Spółka uważała, że przy ponoszeniu wydatków w ramach CSR ma prawo odliczać podatek naliczony. Argumentowała, że choć działania te nie mają bezpośredniego charakteru sprzedażowego, to mają pośredni, ścisły związek z jej działalnością opodatkowaną, której celem jest osiąganie przychodu.

Nie ma związku

Takiego realnego związku nie dopatrzył się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 14 maja 2025 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.80.2025.2.KM) stwierdził, że nie wystarczy powołać się na społeczną odpowiedzialność biznesu, aby uznać, że ponoszone wydatki mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podejmowane przez spółkę w tym zakresie działania nie są kierowane do jej kontrahentów i klientów – uznał fiskus.

CSR służy rozwojowi firmy

Interpretację tę uchylił WSA w Gdańsku. Zwrócił uwagę na to, że programy realizowane w ramach CSR są obecnie przyjętą i akceptowalną formą reklamy i promocji. - Można je uznać za działania o charakterze marketingowym spółki, ponieważ wpływają one na działalność opodatkowaną nie tylko bezpośrednio poprzez wizerunek firmy, ale też pośrednio poprzez generowanie obrotu – uzasadniła wyrok sędzia Elżbieta Rischka.

WSA wziął pod uwagę profil spółki, w odniesieniu do którego nie ma zastosowania reklama telewizyjna, radiowa czy internetowa. Zauważył też, że często banki, udzielając finansowania, kładą nacisk na wymogi związane z ochroną środowiska czy redukcją spalin.

Dlatego nie miał wątpliwości, że działania w zakresie CSR wspierają rozwój spółki i są zgodne z jej strategią biznesową, której elementem jest dbanie i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. - Efektem tych wydatków jest dbanie o społeczność lokalną, co pozwala na promocję spółki jako podmiotu odpowiedzialnego i ma znaczenie z perspektywy pozyskiwania nowych pracowników oraz utrzymywania zaufania obecnych – wyjaśniła sędzia Rischka. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 561/25

Autor jest doradcą podatkowym