To zaś oznacza, że dostarczana za pomocą sieci wodociągowych „woda w postaci naturalnej” powinna nadal korzystać z preferencyjnej 8 proc. stawki daniny.

Nie było to jednak do tej pory całkowicie jasne. Wszystko przez prace nad radykalnymi zmianami w stawkach VAT. I tak na gruncie dzisiejszych przepisów nie ma większych wątpliwości, że „kranówka” jest opodatkowana preferencyjnie. Wynika to z pozycji 70 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

8 listopada 2018 r. resort finansów opublikował długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej w którym znalazła się tzw. nowa matryca stawek. Jej najważniejszym celem ma być zakończenie dzisiejszych podatkowych absurdów, które pozwalają stosować różne stawki podatku na podobne towary. „Woda w postaci naturalnej” do tej pory opodatkowana preferencyjnie nie znalazła się już nowych załącznikach dotyczących stawek obniżonych. Zdaniem części ekspertów oraz resortu przedsiębiorczości i technologii oznaczałoby to, że „kranówka” zostanie opodatkowana stawką 23 proc., a więc wzrosną rachunki za wodę dla gospodarstw domowych. MF zapewnia jednak, że nie ma o tym mowy. Dodaje też, że kończy prace nad nową wersją projektu dotyczącego matrycy stawek VAT.