Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem pojazdów oddanych w leasing. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że czasem kierujący naruszają przepisy drogowe, w szczególności przekraczają dozwoloną prędkość, czego dowodem są materiały z fotoradarów. W związku z tym spółka otrzymuje od krajowych i zagranicznych organów administracji wezwania do wskazania danych użytkowników pojazdu, którzy popełnili wykroczenia drogowe.

Spółka, jako właściciel pojazdu, musi udzielić takich informacji, mimo że faktycznym posiadaczem i użytkownikiem samochodu jest leasingobiorca. Wyjaśniła, że są to dodatkowe czynności, do których musi angażować swoich pracowników, dlatego obciąża leasingobiorców dodatkowymi opłatami za udzielenie informacji organom.

Uważała, że przekazanie danych o użytkowniku auta pozostaje w bezpośrednim związku z umową leasingu – stanowi element świadczenia kompleksowego. Wobec tego – twierdziła – opłata ma charakter świadczenia pomocniczego do usługi leasingu, więc jest opodatkowana VAT.

To nie jest wynagrodzenie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że opłata nie jest wynagrodzeniem za usługę, bo leasingobiorca nie uzyskuje w zamian żadnego świadczenia i żadnej korzyści. Spółka spełnia jedynie obowiązek publicznoprawny, który ciąży na niej jako na właścicielu pojazdu i służy organom administracji, a nie leasingobiorcy.

Tego samego zdania były sądy. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 81/22), obowiązek udzielenia informacji ciąży na spółce jako właścicielu pojazdu z mocy prawa i nie wynika z umowy leasingu. Beneficjentem świadczenia w postaci udzielenia informacji o użytkowniku pojazdu jest wyłącznie organ władzy publicznej.

Opłata jest bez VAT

Wątpliwości co do tego nie miał również NSA. Orzekł, że dodatkowa opłata nie jest ani elementem wynagrodzenia za leasing, ani zapłatą za usługę pomocniczą, ponieważ leasingobiorca nie uzyskuje w zamian żadnej korzyści.

Wyrok NSA z 4 lutego 2026 r., sygn. akt I FSK 103/23