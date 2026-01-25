Chodziło o spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która świadczy zarówno usługi zwolnione z VAT (usługi finansowe), jak i opodatkowane (np. z najmu nieruchomości, odsprzedaży mediów, z usług reklamowych).

Kasa udostępnia swoim pracownikom telefony komórkowe. Pracownicy korzystają z nich przy wykonywaniu obowiązków służbowych, ale również do celów prywatnych, w ramach przyznanego limitu. Koszty w całości ponosi SKOK. To stały, miesięczny abonament. SKOK, gdy kupuje usługi telekomunikacyjne oraz telefony komórkowe, odlicza VAT naliczony stosując wskaźnik proporcji, ale tylko – jak podkreśliła - gdy telefonów używają pracownicy wykonujący czynności związane zarówno z działalnością zwolnioną, jak i opodatkowaną.

Uważała, że udostępnienie firmowych telefonów pracownikom jest bez VAT, niezależnie od tego, czy korzystają z nich oni do celów służbowych, czy prywatnych. Tłumaczyła, że nie jest w stanie wyodrębnić kosztów rozmów prywatnych, bo wielkość abonamentu jest stała, bez względu na to, do jakich celach pracownik korzysta z telefonu. Dodała, że nie ponosi z tego tytułu dodatkowych obciążeń, bo w umowie nie określono kosztu za minutę połączenia. Podkreśliła, że udostępnienie telefonów pracownikom leży w jej własnym interesie, bo umożliwia jej prowadzenie działalności..

Kiedy rozmowy są bez VAT…

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że udostępnienie telefonów do celów służbowych jest bez VAT. Podatku nie ma również wtedy, gdy pracownicy korzystają wprawdzie z telefonów w celach prywatnych, ale są zatrudnieni wyłącznie przy działalności zwolnionej z VAT. Wówczas bowiem spółka w ogóle nie odlicza podatku naliczonego.

… a kiedy z podatkiem

Co innego – stwierdził – gdy SKOK udostępnia telefony pracownikom wykonującym czynności związane z działalnością zarówno zwolnioną z VAT, jak i opodatkowaną. Wtedy odlicza podatek naliczony (proporcjonalnie), a zatem udostepnienie telefonów do celów prywatnych jest opodatkowane – uznał dyrektor KIS w interpretacji z 17 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.653.2021.3.JKU).

Dodał, że VAT jest również wtedy , gdy koszty użytkowania telefonu służbowego przekraczają określony limit. Pracownik jest wówczas obciążany tego rodzaju kosztami, a zatem mamy do czynienia z czynnością odpłatną – wyjaśnił.

Fiskus się myli w sprawie rozmów prywatnych

WSA w Gdańsku uchylił tę interpretację. Stwierdził, że umożliwienie pracownikom korzystania z telefonów komórkowych również w celach prywatnych jest „swoistym skutkiem pobocznym” udostVatępniania pracownikom telefonów w celach służbowych. Takie przekazanie - jak uzasadniała wyrok sędzia Irena Wesołowska - ma ścisły związek z działalnością gospodarczą i służy przede wszystkim działalności gospodarczej SKOK. Dominująca korzyść z przekazania pracownikowi telefonu komórkowego nie leży zatem po stronie pracownika, tylko pracodawcy. Pracownik może on niejako przy okazji, w ramach zryczałtowanego abonamentu opłacanego przez SKOK, korzystać z telefonu komórkowego w celach prywatnych. - Nie zwiększa to jednak kosztów ponoszonych przez pracodawcę – podkreśliła sędzia Wesołowska. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 14 stycznia 2026 r. sygn. akt I SA/Gd 889/25

Autor jest doradcą podatkowym