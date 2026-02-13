Przypomnijmy, że co do zasady ulga na jedno dziecko przysługuje rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody. W przypadku małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko nie może to być więcej niż 112 tys. zł rocznie (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Niektórzy podatnicy bez limitu

Limity dochodu nie dotyczą rodziców niepełnosprawnych dzieci (art. 27f ust. 2e ustawy o PIT). Oni mogą skorzystać z ulgi niezależnie od swoich zarobków. Ważne, aby dziecko miało:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Przy jednym dziecku ulga przysługuje w wysokości 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1112,04 zł. Odlicza się ją od podatku (a nie dochodu ani przychodu). Jeżeli jest ona wyższa od podatku, to można odzyskać zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Niepełnosprawne dziecko

O ulgę spytała kobieta, która jest samotną matką niepełnosprawnego dorosłego (pełnoletniego) syna. Ma on orzeczenie o niepełnosprawności z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego, ważne od urodzenia do października 2024 r. Kobieta tłumaczyła, że syn uczył się w technikum, a następnie – do połowy stycznia 2025 r. – w studium.

W październiku 2024 r. syn uruchomił działalność gospodarczą i rozliczał się z fiskusem (w 2024 r.) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kobieta chciała się więc upewnić, że miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2024 r.

Odpowiedź fiskusa

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na art. 27f ust. 7 ustawy o PIT, który odsyła do art. 6 ust. 8 tej ustawy. Ten z kolei wyklucza prawo do preferencji, jeżeli dziecko stosuje przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, który dotyczy m.in. najmu prywatnego). Nie ma przy tym znaczenia, że syn tylko przez część roku prowadził działalność gospodarczą. Kluczowe jest to, że przychody z niej uzyskane były opodatkowane ryczałtem.

Zatem kobieta jako rodzic pełnoletniego syna, który w 2024 r. osiągnął przychód z działalności gospodarczej opodatkowany ryczałtem, nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej – wyjaśnił dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 lutego 2026 r., 0112-KDSL1-2.4011.661.2025.3.BR

Można stracić wiele ulg

Warto pamiętać, że stracić można nie tylko ulgę prorodzinną, ale także prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem (dla osób samotnie wychowujących dzieci) czy prawo do ulgi 4+ (dla wychowujących co najmniej czwórkę dzieci), jeśli dzieci osiągają:

- dochody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale też

- podatkiem liniowym czy kartą podatkową.

W dodatku wystarczy nawet 1 zł przychodu oraz prowadzenie działalności gospodarczej tylko w niewielkiej części roku, aby rodzic stracił wszystkie preferencje.

Co więcej, dotyczy to nie tylko rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale również rodziców dzieci małoletnich oraz uczących się. Wszystko to z uwagi na niepozorny art. 27f ust. 7 w powiązaniu z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, które stanowią, że:

• wspólne opodatkowanie małżonków,

• preferencyjne rozliczenie samotnych rodziców oraz odpowiednio

• ulga prorodzinna

nie ma zastosowania w przypadku, gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko stosuje do osiągniętych przychodów przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem liniowym albo przepisy ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu).