Zwolnienie w PIT dla alimentów

Przypomnijmy, że zwolnienie z podatku dochodowego dotyczące otrzymywanych alimentów zapisane jest w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT. Obejmuje ono kwoty z tego tytułu wypłacane na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Alimenty otrzymane po latach

Z pytaniem w tym zakresie wystąpiła kobieta, która od 2015 r. była uprawniona do otrzymywania alimentów, płatnych na czas trwania nauki. Alimenty były regulowane do listopada 2019 r. Potem, aż do lipca 2022 r., kobieta nie otrzymywała pieniędzy, mimo że kontynuowała naukę i nie ukończyła 25. roku życia. Sprawą zajął się komornik sądowy, który wszczął egzekucję z nieruchomości. W wyniku tych działań kobieta w 2025 r. otrzymała jednorazowo zaległe alimenty za okres od listopada 2019 r. do lipca 2022 r. wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Stało się to w momencie, gdy już nie studiowała i ukończyła 25. rok życia. Chciała się upewnić, że od otrzymanej kwoty nie musi płacić PIT.

Otrzymane kwoty bez PIT

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że skoro kobieta otrzymała zaległe alimenty za okres przypadający przed ukończeniem przez nią 25. roku życia, to otrzymane pieniądze są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT.

Organ potwierdził, że również od otrzymanych odsetek kobieta nie musi płacić podatku. W tym zakresie jednak będzie miało zastosowanie inne zwolnienie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Zgodnie z nim „wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.”

Przypomnijmy, że przepis ten został wprowadzony tzw. Polskim Ładem, czyli nowelizacją z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105, ze zm.), i miał zastosowanie wstecz tj. już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Organ przyznał więc, że jeżeli wypłacone kobiecie w 2025 r. zaległe alimenty są zwolnione z opodatkowania, to otrzymane w tym samym roku odsetki ustawowe za opóźnienie od tych zaległych alimentów nie podlegają opodatkowaniu PIT.