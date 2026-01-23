Natomiast w dniach 26 – 30 stycznia br. urzędy skarbowe (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) będą pracować dłużej - do godz. 20.00. W tym czasie oraz w dni otwarte każdy zainteresowany może spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować logowanie się do KSeF i odbieranie faktur. Dyżurujący pracownicy urzędu wskażą najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować się do używania KSeF.

W urzędzie można też złożyć ZAW-FA

Przy okazji wizyty w urzędzie będzie można także złożyć formularz ZAW-FA czyli „Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur”. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej - za pośrednictwem platformy e-urząd skarbowy.

To ważne dla spółek, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi (np. fundacje). Jeżeli nie mają kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (nie mogą uwierzytelnić się w KSeF za jej pomocą), to muszą zacząć właśnie od złożenia do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-FA. Dzięki temu będą mogły wyznaczyć osobę do obsługi KSeF, czyli uprawnioną m.in. do nadawania dalszych uprawnień innym osobom, odbierania i dostępu do faktur, wystawiania faktur.

Nie muszą tego robić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ oni z mocy prawa posiadają całość uprawnień właścicielskich.

Są jeszcze środy z KSeF

Do 11 lutego trwa akcja szkoleń Środy z KSeF – KSeF w pigułce. Szkolenia odbywają się w każdą środę:

w izbach administracji skarbowej - szkolenia on-line w godzinach 10.00–12.00 oraz 14.00–16.00,

w każdym urzędzie skarbowym (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) – szkolenia stacjonarne w godzinach 10.00–12.00.

W trakcie szkoleń przekazywane są najważniejsze informacje:

Co to jest KSeF i kogo dotyczy.

Najważniejsze terminy, obowiązki i wyłączenia.

Jak uzyskać dostęp do KSeF i nadać uprawnienia.

Tokeny i certyfikaty KSeF.

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Finansów – jak korzystać.

Jak przygotować firmę na do korzystania z KSeF.

Więcej informacji nt. szkoleń i Krajowego Systemu e-Faktur można znaleźć na stronie https://ksef.podatki.gov.pl/ oraz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej pod numerem: 22 330 03 30.

Oprac. Katarzyna Jędrzejewska