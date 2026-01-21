Wynika z nich to samo, o czym pisaliśmy w listopadzie 2025 r. na łamach DGP. Postawiliśmy wówczas tezę, że „szybciej będzie mógł odliczyć VAT ten, kto dostanie fakturę poza KSeF, niż ten, kto dostanie ją w formacie ustrukturyzowanym”. – Nie da się ukryć, że KSeF jest w wielu aspektach mocno skomplikowany i to całkowicie niepotrzebnie, a co ważniejsze – w wielu aspektach jest niezgodny z innymi przepisami ustawy o VAT bądź dyrektywy VAT – komentuje Zdzisław Modzelewski, partner w GWW. Z interpretacji dyrektora KIS wynika jeszcze jedno: nie da się odliczyć VAT na podstawie samego tylko potwierdzenia transakcji. Lepiej więc dostać fakturę wystawioną poza KSeF niż sugerowane przez Ministerstwo Finansów potwierdzenie transakcji. ©℗
