Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna jest przewidziana tylko dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Natomiast warunek ten trzeba spełnić w momencie składania deklaracji podatkowej (a nie ponoszenia wydatku). Odliczeń dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację z wykazaną kwotą odliczenia).

Każdy podatnik (właściciel lub współwłaściciel) może potrącić wydatki na termomodernizację do 53 tys. zł. Limit jest jeden na podatnika i przysługuje on w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Katalog tych wydatków został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 273).

Wydatki na ocieplenie i hydroizolację fundamentów

Z pytaniem w tym zakresie wystąpiła współwłaścicielka domu jednorodzinnego. Zdecydowała się ona na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji ścian fundamentowych (przyziemia) oraz podłogi, co miało zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło.

Prace, które zostały wykonane, obejmują:

- ocieplenie fundamentów (ścian przyziemia): montaż płyt izolacyjnych na ścianach zewnętrznych fundamentów,

- wykonanie systemu przeciwwilgociowego - pionowa (folia fundamentowa kubełkowa) i pozioma hydroizolacja ścian fundamentowych i podłogi na gruncie (rura drenarska w otulinie geowłókniny).

Jak tłumaczyła kobieta, prace dotyczące hydroizolacji były niezbędnym elementem poprzedzającym lub towarzyszącym montażowi izolacji termicznej, aby chronić ją przed zawilgoceniem i utratą właściwości izolacyjnych.

Chciała się upewnić, czy może odliczyć te koszty w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

PIT. Czy można odliczyć wydatki?

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji:

- w części 1 w punkcie 1 zostały wskazane materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem oraz

- w części 2 w punkcie 5 zostały wskazane usługi na docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub dachów, lub fundamentów.

Zatem – jak podkreślił dyrektor KIS – wskazane przez kobietę wydatki mieszczą się w katalogu określonym w rozporządzeniu. Podatniczka może więc skorzystać w tym zakresie z ulgi termomodernizacyjnej - potwierdził organ.