Jeden ze składów orzekających sądu kasacyjnego miał bowiem wątpliwości, czy warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatków dopiero po rozpoczęciu użytkowania budynku na podstawie art. 54 prawa budowlanego.

Przepis ten określa moment, w którym można rozpocząć użytkowanie obiektu wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy. Można to zrobić „po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji”.

Ulga termomodernizacyjna – co mówią przepisy?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna – na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o PIT – jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W ramach tej preferencji każdy podatnik może odliczyć wydatki na ocieplenie domu do 53 tys. zł.

Za moment poniesienia wydatku traktuje się dzień wystawienia faktury. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację, w której wykazuje się odliczenia).

Wątpliwości dotyczące ulgi termomodernizacyjnej rozwieje uchwała NSA

Sprawa, która stała się przyczyną skierowania pytania pod uchwałę, dotyczyła podatnika, który z ulgi termomodernizacyjnej skorzystał w zeznaniu PIT za 2019 r. Wtedy poniósł on wydatki na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Fiskus zakwestionował prawo do ulgi. Twierdził, że przysługuje ona wyłącznie w odniesieniu do już istniejących budynków mieszkalnych. Tymczasem podatnik złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego dopiero w lutym 2021 r.

WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 255/22) orzekł po myśli skarbówki. Stwierdził, że „warunkiem skorzystania z ulgi jest realizacja przedsięwzięcia w budynku już istniejącym (w sensie faktycznym i prawnym), a nie budynku będącym w budowie (…). Ulepszyć bowiem można jedynie to, co już istnieje”.

NSA miał jednak wątpliwości co do takiego rozstrzygnięcia, dlatego postanowił skierować pytanie pod uchwałę (postanowienie NSA z 5 czerwca 2025 r., sygn. akt II FSK 1187/22). Ostateczną odpowiedź co do możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej poznamy w poniedziałek.