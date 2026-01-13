/> />

Podczas VII Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych został pan wybrany nowym przewodniczącym KRDP. Jakie główne cele chce pan osiągnąć w trakcie swojej czteroletniej kadencji?

Podstawowe cele, które sobie stawiam, to przede wszystkim wzmocnienie roli i promocja zawodu doradcy podatkowego oraz poprawa systemu kształcenia i ogólnie przyjmowania nowych kandydatów do zawodu doradcy podatkowego. Zależy mi także na wypracowaniu i utrzymaniu spójnej polityki wsparcia mniejszych regionów oraz ochronie zawodu.

Co pan ma na myśli, mówiąc o dążeniu do ochrony zawodu?

Ochrona zawodu polega przede wszystkim na jasnym i zrozumiałym dla wszystkich określeniu oraz konsekwentnym egzekwowaniu granic między czynnościami zastrzeżonymi dla doradców podatkowych a innymi usługami. Do czynności zastrzeżonych należą w szczególności: wydawanie opinii, wyjaśnień oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego. Odmienny charakter mają natomiast usługi, które – choć mieszczą się w zakresie doradztwa podatkowego – nie są czynnościami zastrzeżonymi. Chodzi tu m.in. o prowadzenie ksiąg czy sporządzanie deklaracji podatkowych, które mogą być świadczone również przez przedstawicieli innych zawodów, niebędących doradcami podatkowymi.

Uchwały Krajowego Zjazdu

Jakie uchwały podjął VII Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych? Czego one dotyczyły?

Zjazd podjął wiele uchwał związanych z funkcjonowaniem samorządu. Najbardziej istotne są te związane ze zmianami w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych, uchwała programowa wyznaczająca kierunki działania nowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz uchwały Komisji Finansów, określające formy i zasady wsparcia finansowego poszczególnych regionów, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem spraw dyscyplinarnych oraz wsparcia administracyjnego.

Pilne sprawy, w tym zasady korzystania z AI

Które sprawy dotyczące samorządu doradców wymagają pilnego załatwienia?

Wszystkie zagadnienia zlecone niejako przez Zjazd Krajowej Radzie Doradców Podatkowych są równie ważne. Na pewno priorytetowo należałoby potraktować kwestie związane ze wzmocnieniem roli doradcy podatkowego oraz przyjmowaniem nowych kandydatów do zawodu. Nie oznacza to niestety, że kwestie te będą proste do załatwienia w krótkim czasie.

Na pewno pilne jest również zdefiniowanie zasad, którymi powinien kierować się doradca podatkowy, korzystając z modeli językowych AI, co jest jednym z zadań nałożonych przez Krajowy Zjazd.

Uprawnienia doradcy podatkowego

Co z formami prowadzenia czynności doradztwa podatkowego? Czy nowelizacja, która lada moment wejdzie w życie, jest spełnieniem oczekiwań doradców w tym zakresie?

Doradcy uważają, że rozszerzenie uprawnień dokonane w nowelizowanej ustawie jest początkiem drogi, a nie jej zwieńczeniem. Jestem przekonany, że korzystne będą dalsze zmiany zmierzające do włączenia do czynności doradztwa podatkowego również doradzania w zakresie ubezpieczeń społecznych, reprezentacji stron w postępowaniu rejestrowym czy karnym skarbowym.

Reklama i etyka

Co z kwestią reklamowania czynności doradztwa podatkowego? Czy coś w tym zakresie trzeba zmienić, poprawić?

Wydaje mi się, że dotychczasowe uregulowania w tym zakresie są wystarczające i utrzymujące standardy w należytej kontroli. Przypomnę, że nakazują one przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez doradcę podatkowego w sposób obiektywny, rzetelny i wyważony, zgodny z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu.

Co z etyką zawodu? Czy chciałby pan zmian w kodeksie dobrych praktyk?

Staramy się aktualizować wymogi w tym zakresie, dostosowując je do bieżących wyzwań. Wprowadziliśmy już szereg zmian w zasadach etyki doradcy podatkowego. Dotyczą one w szczególności korzystania z aplikacji opierających się na sztucznej inteligencji oraz wyłączenia nadużywania stanowisk w organach samorządu zawodowego celem uzyskiwania nieuprawnionych korzyści.

Co ze świadczeniem przez doradców podatkowych usług na rzecz (samorządowych) organów podatkowych? Czy mieści się to w obszarze doradztwa podatkowego i czy nie narusza zasad etyki zawodu?

Zawód doradcy podatkowego zakłada wykonywanie czynności doradztwa podatkowego na rzecz podatnika lub odpowiednio płatnika czy inkasenta. Współpraca z samorządowymi organami podatkowymi nie jest czynnością doradztwa podatkowego.

Rozmawiała Izabela Tomaszewska-Gałuszka