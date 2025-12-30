Ponadto kolejni podatnicy zostaną objęci obowiązkiem prowadzenia elektronicznie ksiąg podatkowych oraz przesłania urzędowi skarbowemu – po zakończeniu roku – JPK_CIT lub JPK_PIT. O zmianach w tym zakresie piszemy w odrębnym artykule. Teraz natomiast koncentrujemy się na pozostałych podatkowych nowościach.

Od 1 stycznia 2026 r. zmniejszy się – z 150 tys. zł do 100 tys. zł – limit dla amortyzacji i leasingu samochodów osobowych emitujących co najmniej 50 g CO2 na kilometr. To skutek nowelizacji z 2 grudnia 2021 r. zmieniającej ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. poz. 2269 ze zm.).

Dotychczasowy limit 150 tys. zł będzie nadal stosowany - zgodnie z przepisem przejściowym (art. 30 nowelizacji) – w odniesieniu do samochodów kupionych lub wziętych w leasing finansowy do końca 2025 r. Nie dotyczy to pojazdów wziętych w leasing operacyjny, ponieważ w przepisie przejściowym mowa jest tylko o pojazdach „wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed dniem wejścia w życie” zmian. Natomiast przy leasingu operacyjnym podatnik korzystający z auta nie wprowadza go do swojej ewidencji środków trwałych. Pojazd jest w ewidencji firmy leasingowej. To oznacza, że obniżony limit (100 tys. zł) będzie miał zastosowanie do każdego samochodu wziętego w leasing operacyjny, również na podstawie umowy zawartej przed 1 stycznia 2026 r.

Bez zmian pozostanie podatkowy limit dla samochodów elektrycznych i z napędem wodorowym. Nadal będzie on wynosił 225 tys. zł.

PIT i CIT. Przyspieszona amortyzacja

Więcej podatników będzie mogło indywidualnie ustalić stawki amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych i budowli (zaliczanych do grup 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych) wzniesionych we własnym zakresie (art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT).

Nie będzie bowiem już brany pod uwagę wskaźnik zamożności gminy, a tylko wskaźnik bezrobocia. To skutek nowelizacji z 7 listopada 2025 r. ustawy o PIT i CIT (Dz.U. poz. 1817).

Kasowy PIT

Z Nowym Rokiem zostaje podwyższony - z 1 mln zł do 2 mln zł - limit przychodów uprawniający do stosowania metody kasowego PIT. To oznacza, że podatnik, który w 2025 r. miał przychody z działalności gospodarczej nie wyższe niż 2 mln zł, będzie mógł w 2026 r. wybrać kasowy PIT. Tak wynika z nowelizacji z 21 listopada 2025 r. ustawy o PIT (Dz.U. poz. 1858).

Tak jak dotychczas, metodę kasową będą mogli wybrać przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej, według liniowej stawki 19 proc. PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy stosują 5-proc. stawkę PIT (ulga IP Box).

Warunkiem jest natomiast uzyskiwanie przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej. To oznacza, że kasowy PIT nadal nie będzie miał zastosowania do przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

PIT. Rozliczanie strat

Będzie można rozliczać straty powstałe w związku z przymusowym umorzeniem akcji i innych papierów wartościowych - na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dotychczas takich strat nie można było odliczyć od innych przychodów z kapitałów pieniężnych.

Nowe przepisy, wynikające z nowelizacji z 21 listopada 2025 r. (Dz.U. poz. 1838), będą miały zastosowanie tylko do wydatków na objęcie lub nabycie akcji, lub innych papierów wartościowych, które zostaną umorzone przez BFG po 31 grudnia 2025 r.

PIT i CIT. Zwolnienia strefowe

Kolejne korzystne zmiana dotyczą: spółek strefowych, podatkowych grup kapitałowych oraz spółek jawnych. Wszystkie są skutkiem tej samej nowelizacji - z 25 czerwca 2025 r. (Dz.U. poz. 1022).

Dzięki niej, inwestor, któremu zostanie cofnięte jedno ze zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub uchylona zostanie jedna z decyzji o wsparciu nowej inwestycji, będzie zwracać tylko faktycznie wykorzystaną pomoc publiczną (zwolnienie z podatku). Warunkiem będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby można było określić dochód z tej działalności oraz kwotę niezapłaconego od niego podatku. Zmienione przepisy będą miały zastosowanie również do zezwoleń i decyzji wydanych przed 1 stycznia 2026 r., jeżeli zostaną one uchylone lub cofnięte po 31 grudnia 2025 r.

Zmiany dla PGK…

Ta sama nowelizacja sprawi, że podatkowa grupa kapitałowa nie przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli zawrze transakcję kontrolowaną z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK. Również, jeżeli taka transakcja została zawarta przed 1 stycznia 2026 r., to zgodnie z przepisem przejściowym, PGK nie utraciła statusu podatnika (CIT), jeżeli przed tym dniem:

nie została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o rejestracji umowy o utworzeniu PGK oraz

spółki tworzące uprzednio tę grupę nie rozliczyły podatku dochodowego (zgodnie z art. 1a ust. 10a ustawy o CIT).

… i dla spółek jawnych

Od 1 stycznia 2026 r. nie trzeba już składać corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej (będącej podatnikiem CIT), jeżeli nie zmienił się skład jej wspólników. Informację CIT-15J trzeba będzie natomiast przesyłać, tak jak dotychczas:

po zawiązaniu spółki (od podstaw lub na skutek przekształcenia) oraz

w razie zmiany wspólników, na skutek której prawa do spółki jawnej obejmie nowy wspólnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z o.o.).

Limit zwolnienia z VAT

Z Nowym Rokiem zwiększa się - z 200 tys. zł do 240 tys. zł - limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Tak wynika z nowelizacji z 24 czerwca 2025 r. (Dz.U. poz. 896). Podatnicy, którzy rozpoczną działalność w ciągu roku podatkowego, skorzystają z limitu w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku (tak jak dotychczas).

Natomiast podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2025 r. przekroczy 200 tys. zł, lecz nie będzie większa niż 240 tys. zł, będą mogli od 1 stycznia 2026 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów m.in. w odpowiedzi z 22 października 2025 r. na interpelację poselską nr 12839.

Zmiany w akcyzie

Z początkiem 2026 r. wzrasta akcyza od alkoholu, ale nie w takim zakresie, w jakim założył rząd. To skutek zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji z 7 listopada 2025 r. Podwyżka wynosi więc tylko 5 proc. (a nie 15 proc.), zgodnie z mapą drogową przyjętą przez Sejm 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2313).

Ponadto przepisy o podatku akcyzowym zostają dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. (zastąpiła ona PKD 2007). Zmiany dotyczą art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną. Wprowadziła je nowelizacja z 21 listopada 2025 r. (Dz.U. poz. 1813).

CIT od banków i SKOK-ów

Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza nowelizacja z 6 listopada 2025 r. ustawy o CIT i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 1658). Przede wszystkim podnosi ona stawkę CIT od banków i innych instytucji kredytowych. W 2026 r. będzie ona wynosić 30 proc., a w 2027 r. wyniesie 26 proc., a od 2028 r. 23 proc. Natomiast dla banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych stawka CIT będzie niższa i wyniesie: w 2026 r. – 27 proc., w 2027 r. – 23 proc. i docelowo od 2028 r. - 21 proc.

W 2026 r. nie zmieni się stawka podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego). Nadal będzie wynosić 0,0366 proc. Natomiast od 2027 r. stawki tego podatku będą zróżnicowane i będą wynosić:

0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie,

0,0329 proc. – dla banków krajowych, oddziałów banku zagranicznego, oddziałów instytucji kredytowych oraz SKOK.

Od 2028 r. ta druga stawka zmaleje z 0,0329 proc. do 0,0293 proc.

Inne zmiany

Z Nowym Rokiem wchodzą też w życie nowelizacje:

z 21 listopada 2025 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1804), która obniża podatek od wydobycia miedzi i srebra,

z 6 listopada 2025 r. ustawy o CIT (Dz.U. poz. 1657), dzięki której ze zwolnienia z podatku dochodowego będą mogły skorzystać instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz fundusze zarządzane wewnętrznie.