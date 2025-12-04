Zmiany dla doradców podatkowych

Od 1 marca 2026 r. zaczną obowiązywać następujące zmiany:

- nowa kara dyscyplinarna – pieniężna. Będzie ona wynosić od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (czyli w 2026 r. byłoby to od 480,6 zł do 57 672 zł).

- możliwość skreślenia przez samorząd doradcy podatkowego z listy z urzędu za niepłacenie składek członkowskich (dziś w tym celu trzeba przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne),

- możliwość wykonywania czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Dziś doradca podatkowy może to robić tylko jako przedsiębiorca, uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej albo na podstawie umowy o pracę.

Natomiast togi doradcy podatkowi (tak jak radcowie prawni i adwokaci) założą na rozprawach przeprowadzanych od 1 stycznia 2027 r.

Zmiany w przepisach o egzaminie

Nowelizacja wprowadzi też zmiany dotyczące egzaminów na doradców podatkowych. Przede wszystkim przestanie być publikowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, które są podstawą do opracowania konkretnych zestawów egzaminacyjnych. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 marca 2026 r.

W późniejszym terminie tj. od lipca 2026 r., zaczną obowiązywać m.in. zmiany w funkcjonowaniu komisji egzaminacyjnej i w wysokości opłat egzaminacyjnych. Opłaty mają być powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4806 zł). W tym zakresie zostanie wydane rozporządzenie. Ministerstwa Finansów wyjaśniła, że wysokość opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych ma być zbliżona do tej, jaka obowiązuje przy egzaminach adwokackich i radcowskich, czyli będzie na poziomie ok. 3,5 tys. zł (dziś główna opłata za cały egzamin wynosi 1,8 tys. zł)