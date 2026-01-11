Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej. Nie są natomiast kosztem uzyskania przychodu wydatki na kursy pracowników taksówką między pracą a domem, a także na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej i powrotu z niej do domu – wyjaśnił dyrektor KIS.

Spytała o to spółka, która zawarła umowę z firmą na świadczenie usług taksówkarskich. Chciała się upewnić, które wydatki na przejazdy pracowników może ująć jako koszty uzyskania przychodu, a których nie może odliczyć.

Stanowisko dyrektora KIS

Dyrektor KIS wyjaśnił, że od przychodu nie można potrącić kosztów przejazdów na lotnisko, nawet w celu rozpoczęcia podróży służbowej, jeżeli lotnisko, praca i dom są w tej samej miejscowości. W takiej sytuacji pracownik powinien sam zapewnić sobie transport na lotnisko i pokryć wydatki z tym związane – stwierdził. Dodał, że nie ma znaczenia, czy pracownik dojedzie na lotnisko środkiem komunikacji miejskiej, taksówką, czy własnym samochodem.

Przyrównał tę sytuację do zwykłych dojazdów, gdy pracownicy na swój koszt dojeżdżają codziennie do miejsca pracy w tej samej miejscowości. W tym zakresie spółka nie miała wątpliwości, że dojazdy pracowników z biura do pracy i z powrotem nie są dla niej podatkowym kosztem.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że gdyby pracownik nie otrzymał polecenia odbycia podróży służbowej, to kierowałby się nie na lotnisko, lecz do miejsca świadczenia pracy. Wówczas spółka bez wątpienia nie zaliczyłaby wydatku na przejazd taksówką do podatkowych kosztów.