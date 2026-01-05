Wystąpiła o nią grupa podmiotów, w skład której wchodzą:

Grupa ta planuje restrukturyzację. Najpierw komplementariusz (spółka z o.o.) wystąpi ze spółki komandytowej, bez wynagrodzenia. Jednocześnie nastąpi zmiana jednego z komandytariuszy spółki komandytowej na komplementariusza. Potem spółka komandytowa nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa od spółki jawnej oraz przedsiębiorstwo od ojca.

Następnie:

zostanie rozwiązana spółka jawna, w wyniku czego ojciec przejmie przedsiębiorstwo spółki jawnej, a syn - część środków pieniężnych,

ojciec podaruje przedsiębiorstwo zajmujące się najmem nieruchomości (otrzymane od spółki jawnej w wyniku jej rozwiązania) fundacji rodzinnej,

natomiast spółka komandytowa wybierze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Celem tych działań ma być sukcesja majątku zgromadzonego przez ojca oraz ochrona aktywów (nieruchomości) przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności operacyjnej przez spółkę komandytową. Temu właśnie miało służyć wniesienie jej przedsiębiorstwa (z nieruchomościami) do fundacji rodzinnej.

Korzyści podatkowe

W wyniku tych działań pojawią się korzyści podatkowe. Restrukturyzacja będzie neutralna w zakresie CIT i PIT, nie wystąpi też podatek od czynności cywilnoprawnych. Pojawi się również korzyść wynikająca ze zmiany formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek. Estoński CIT pozwala bowiem odsunąć w czasie zapłatę podatku oraz obniżyć - z perspektywy wspólnika - łączną wysokość opodatkowania zysków. Natomiast najem nieruchomości przez fundację rodzinną stanowi dla niej dozwoloną działalność gospodarczą, w związku z tym powinien być bez CIT.

Opinia zabezpieczająca

Szef KAS potwierdził, że głównym celem zaplanowanych działań będą korzyści podatkowe. Zwrócił uwagę szczególnie na benefity związane z przeniesieniem przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej i najem przez nią nieruchomości. Stwierdził, że gdyby nie te korzyści, to nie zdecydowano by się na restrukturyzację. Uznał jednak, że korzyści te nie będą sprzeczne z przedmiotem ani celem przepisów podatkowych.

Szef KAS nie doszukał się też sztuczności planowanych działań, chociaż jedno rozwiązanie wzbudziło jego wątpliwość. Chodzi o to, że do fundacji rodzinnej zostanie przeniesiona wyłącznie część majątku spółki jawnej, którego głównym składnikiem są najmowane nieruchomości (tworzące przedsiębiorstwo). Pozostałe działalności podmiotów powiązanych z ojcem zasilą spółkę komandytową. W tym przypadku można by mówić o nieuzasadnionym dzieleniu operacji – stwierdził organ, wskazując na art. 119c par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej.

Zaakceptował jednak wyjaśnienia, że skumulowanie całości majątku w spółce komandytowej będzie niemożliwe przede wszystkim ze względów sukcesyjnych i rodzinnych. Jednym z beneficjentów fundacji rodzinnej jest bowiem córka, która – w przeciwieństwie do syna - jest za młoda, aby angażować się w biznes.

Szef KAS przyznał więc, że zaangażowanie fundacji rodzinnej w takim przypadku pozwoli zabezpieczyć interesy wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w sukcesji.

Opinia zabezpieczająca wydana 19 listopada 2025 r. przez szefa KAS, sygn. DKP3.8082.2.2025 (opublikowana 31 grudnia 2025 r.)