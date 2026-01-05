Wystąpiła o nią grupa podmiotów, w skład której wchodzą:
- spółka z o.o., której udziałowcami są ojciec i syn (spółka ta jest komplementariuszem w spółce komandytowej),
- spółka jawna, której wspólnikami są ojciec i syn (spółka prowadzi działalność głównie w zakresie najmu nieruchomości),
- spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami ojciec i syn (spółka ta prowadzi działalność operacyjną w branży motoryzacyjnej),
- fundacja rodzinna, której fundatorem jest ojciec.
Planowana restrukturyzacja
Grupa ta planuje restrukturyzację. Najpierw komplementariusz (spółka z o.o.) wystąpi ze spółki komandytowej, bez wynagrodzenia. Jednocześnie nastąpi zmiana jednego z komandytariuszy spółki komandytowej na komplementariusza. Potem spółka komandytowa nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa od spółki jawnej oraz przedsiębiorstwo od ojca.
Następnie:
- zostanie rozwiązana spółka jawna, w wyniku czego ojciec przejmie przedsiębiorstwo spółki jawnej, a syn - część środków pieniężnych,
- ojciec podaruje przedsiębiorstwo zajmujące się najmem nieruchomości (otrzymane od spółki jawnej w wyniku jej rozwiązania) fundacji rodzinnej,
- natomiast spółka komandytowa wybierze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.
Celem tych działań ma być sukcesja majątku zgromadzonego przez ojca oraz ochrona aktywów (nieruchomości) przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności operacyjnej przez spółkę komandytową. Temu właśnie miało służyć wniesienie jej przedsiębiorstwa (z nieruchomościami) do fundacji rodzinnej.
Korzyści podatkowe
W wyniku tych działań pojawią się korzyści podatkowe. Restrukturyzacja będzie neutralna w zakresie CIT i PIT, nie wystąpi też podatek od czynności cywilnoprawnych. Pojawi się również korzyść wynikająca ze zmiany formy opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek. Estoński CIT pozwala bowiem odsunąć w czasie zapłatę podatku oraz obniżyć - z perspektywy wspólnika - łączną wysokość opodatkowania zysków. Natomiast najem nieruchomości przez fundację rodzinną stanowi dla niej dozwoloną działalność gospodarczą, w związku z tym powinien być bez CIT.
Opinia zabezpieczająca
Szef KAS potwierdził, że głównym celem zaplanowanych działań będą korzyści podatkowe. Zwrócił uwagę szczególnie na benefity związane z przeniesieniem przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej i najem przez nią nieruchomości. Stwierdził, że gdyby nie te korzyści, to nie zdecydowano by się na restrukturyzację. Uznał jednak, że korzyści te nie będą sprzeczne z przedmiotem ani celem przepisów podatkowych.
Szef KAS nie doszukał się też sztuczności planowanych działań, chociaż jedno rozwiązanie wzbudziło jego wątpliwość. Chodzi o to, że do fundacji rodzinnej zostanie przeniesiona wyłącznie część majątku spółki jawnej, którego głównym składnikiem są najmowane nieruchomości (tworzące przedsiębiorstwo). Pozostałe działalności podmiotów powiązanych z ojcem zasilą spółkę komandytową. W tym przypadku można by mówić o nieuzasadnionym dzieleniu operacji – stwierdził organ, wskazując na art. 119c par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej.
Zaakceptował jednak wyjaśnienia, że skumulowanie całości majątku w spółce komandytowej będzie niemożliwe przede wszystkim ze względów sukcesyjnych i rodzinnych. Jednym z beneficjentów fundacji rodzinnej jest bowiem córka, która – w przeciwieństwie do syna - jest za młoda, aby angażować się w biznes.
Szef KAS przyznał więc, że zaangażowanie fundacji rodzinnej w takim przypadku pozwoli zabezpieczyć interesy wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w sukcesji.
Opinia zabezpieczająca wydana 19 listopada 2025 r. przez szefa KAS, sygn. DKP3.8082.2.2025 (opublikowana 31 grudnia 2025 r.)
