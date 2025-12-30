Jakie spółki jawne?
Mowa o spółkach jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli taka spółka nie chce być podatnikiem CIT, to musi złożyć CIT-15J, w którym informuje o podatnikach podatku dochodowego posiadających – bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego) – prawa do udziału w zysku takiej spółki.
Kiedy należy złożyć CIT-15J
Informację CIT-15J trzeba złożyć m.in. przed rozpoczęciem roku obrotowego – wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT. Powstały wątpliwości, czy spółka ma taki obowiązek nawet gdy nie zmienił się skład jej wspólników. Tak – orzekł 13 listopada 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 327/25). Dodał, że wymóg ten zostanie zniesiony dopiero od 1 stycznia 2026 r. O wyroku tym pisaliśmy w artykule NSA: obowiązek składania CIT-15J nie jest pułapką zastawioną na spółki jawne .
Co się zmieni od 1 stycznia 2026 r.?
Od tego dnia spółka jawna nie musi składać informacji CIT-15J, „jeżeli uprzednio złożona informacja pozostaje aktualna” – wynika z ust. 3a, który został dodany do art. 1 ustawy o CIT mocą nowelizacji z 25 czerwca 2025 r. (Dz.U. poz. 1022).
