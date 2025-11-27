Senat przyjął bez poprawek dwie nowelizacje, które wprowadzają zmiany w podatkach dochodowych. Czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Obie wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.

Pierwsza zmiana jest zawarta w tej samej nowelizacji co podwyżka podatku cukrowego. Nie ma więc pewności, czy prezydent ją podpisze.

Jeżeli tak się stanie to z 10 proc. do 15 proc. PIT wzrośnie stawka podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Chodzi o zmianę w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Nowelizacja nie rozwiąże sporu czy podatek dotyczy wygranych i nagród otrzymanych tylko przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, czy również przez przedsiębiorców.

Indywidualne stawki amortyzacji

Druga przyjęta przez Senat nowelizacja zakłada zmiany w PIT i w CIT. Chodzi o to, że od 2026 r. nie będzie już brany pod uwagę wskaźnik zamożności gminy, gdy przedsiębiorcy (z wyjątkiem dużych) będą chcieli – na podstawie art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT - indywidualnie ustalić stawki amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych i budowli wzniesiony we własnym zakresie.

Decydujący będzie tylko wskaźnik bezrobocia (tj. co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), a to kryterium spełnia obecnie 1351 gmin. Dla porównania, dziś, gdy brane są pod uwagę oba kryteria - bezrobocia i zamożności – amortyzacyjna preferencja przysługuje tylko w 1223 gminach.

Dzięki zmianie z preferencji skorzystają więc firmy zlokalizowane dodatkowo w 128 gminach.