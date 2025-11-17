Przypomnijmy, że niedługo to się zmieni. Od 1 stycznia 2026 r. spółki jawne nie będą musiały składać CIT-15J, jeżeli nie nastąpiły zmiany w składzie jej wspólników. Do art. 1 zostanie dodany ust. 3a, z którego będzie wynikać, że „na potrzeby stosowania ust. 3 pkt 1a lit. a przyjmuje się, że spółka jawna złożyła informację określoną w tym przepisie, jeżeli uprzednio złożona informacja pozostaje aktualna”. Zmiana wynika z nowelizacji z 25 czerwca 2025 r. ustaw o PIT i CIT (Dz.U. poz. 1022).

Problem dotyczy spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Takie spółki są co do zasady podatnikami CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT). Jeśli spółka chce zachować transparentność podatkową (nie płacić podatku dochodowego), musi złożyć do urzędu skarbowego informację CIT-15J o swoich wspólnikach. Gdy dochowa tego warunku, z podatku dochodowego rozliczają się wyłącznie wspólnicy spółki.

Jak często trzeba składać informację CIT-15J?

Nie wystarczy jednak złożyć taką informację raz - w ciągu 14 dni od dnia rejestracji nowo utworzonej spółki lub spółki powstałej z przekształcenia. Trzeba ją składać również przed rozpoczęciem roku obrotowego – wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o CIT. Ale czy również wtedy, gdy skład wspólników się nie zmieni? O to właśnie toczył się spór rozstrzygnięty przez NSA.

Wspólnicy spółki się nie zmienili

Chodziło o spółkę jawną, której wspólnikami są spółki: akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku działalności, zachowując ustawowy termin 14 dni, spółka złożyła CIT-15J. Potem skład jej wspólników się nie zmieniał, więc nie składała kolejnych takich informacji ani aktualizacji. Z podatku dochodowego rozliczali się więc tylko jej wspólnicy. Woleli jednak upewnić się, czy aby na pewno spółka nie powinna składać zeznań rocznych CIT-8.

Informację CIT-15J trzeba złożyć co roku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że skoro spółka nie składała CIT-15J przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego, to nie była podatnikiem CIT jedynie do końca tego roku, w którym złożyła tę informację. W kolejnych latach – wobec braku składania ponownie tych informacji – powinna rozliczyć się z podatku dochodowego.

To zbędne formalności i pułapka na spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1809/24) stanął po stronie spółki. Stwierdził, że przepisy ustawy o CIT nie nakładają obowiązku składania informacji CIT-15J przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego, jeśli w składzie wspólników nie nastąpiły żadne zmiany. Zwrócił uwagę, że ustawodawca posłużył się w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT czasownikiem „złożyć” w formie dokonanej, co – zdaniem WSA – odnosi się do jednorazowej czynności.

Wymóg corocznego składania tej samej informacji prowadziłby do nieuzasadnionych formalności i byłby nielogiczny, ponieważ organy podatkowe dysponują już kompletnymi danymi o wspólnikach spółki – podkreślił sąd I instancji.

W przeciwnym razie – jak zauważył WSA – art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy byłby „pułapką” zastawioną na spółki jawne. Spółka, która w terminie 14 dni od rejestracji przekazała pełne dane wspólników i nie aktualizowała ich z powodu braku zmian w ich składzie, stałaby się podatnikiem CIT, mimo że urząd skarbowy ma pełną wiedzę o składzie jej wspólników i nie istnieje ryzyko optymalizacji podatkowej.

Do końca 2025 r. obowiązek składania informacji jest co roku

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację fiskusowi i uchylił wyrok sądu I instancji. - Spółka ma obowiązek składać informację przed rozpoczęciem roku obrotowego. Nie lat, tylko roku – podkreśliła sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala. Zwróciła uwagę na brzmienie art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a, b oraz c ustawy o CIT. – Z zestawienia tych przepisów wynika, że nowa spółka jawna składa informację w terminie 14 dni za rok obrotowy, a następnie każdorazowo przed rozpoczęciem danego roku obrotowego – wyjaśniła sędzia Wolf-Kalamala.

Sędzia dodała, że na taki istniejący obecnie obowiązek, wskazuje również nowelizacja z 25 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1022). - Dopiero od 2026 r. obowiązek ten będzie zniesiony – podkreśliła sędzia Wolf-Kalamala.

Wyrok NSA z 13 listopada 2025 r., sygn. akt II FSK 327/25