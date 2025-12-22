Poinformowała o tym Krajowa Administracja Skarbowa na swojej stronie internetowej.

Nowe formularze będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Dotychczasowy wzór pisma w sprawie WIS będzie nadal wykorzystywany:

w komunikacji dotyczącej wniosków o wydanie WIS złożonych przed 1 stycznia 2026 r.,

we wszystkich postępowaniach drugoinstancyjnych,

w postępowaniach dotyczących zmiany lub uchylenia ostatecznej WIS.

Składanie wniosków w sprawie WIS

WIS wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ale od 1 stycznia 2024 r. wniosek w tym zakresie można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem konta e-US, na stronie www.podatki.gov.pl. Osoby fizyczne, w tym również upoważnione do obsługi kont firm i innych organizacji, mogą się zalogować do e-US, korzystając z: profilu zaufanego, mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu.

W ten sam sposób, tj. przez e-US, składa się też odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS.

Wnioski i inne dokumenty złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie są rozpatrywane.

Niektóre WIS wygasną

To szczególnie ważne dla podatników, których WIS wygaśnie 1 stycznia 2026 r. i będą chcieli ubiegać się o kolejną informację. Z początkiem 2026 r. stracą ważność wszystkie wiążące informacje stawkowe wydane do 31 grudnia 2020 r. Wynika to z przepisu przejściowego nowelizacji z 27 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 2419). Nowelizacja ta wprowadziła pięcioletni okres ważności WIS. O wygaśnięciu niektórych WIS z początkiem 2026 r. pisaliśmy w artykule o podobnym tytule (DGP nr 242/2025).