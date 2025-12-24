Kto może skorzystać z ulgi IP Box w 2026?

Ulga IP Box, nazywana także ulgą Innovation Box lub Patent Box, to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2019 roku nowelizacją ustawy o CIT i PIT. Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowani są:

skalą podatkową (PIT-36),

podatkiem liniowym (PIT-36L),

podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX? Do podatników, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT i mogą wykorzystać ulgę, zalicza się:

jednoosobowe działalności gospodarcze,

wspólników spółek cywilnych,

wspólników spółek jawnych,

wspólników spółek partnerskich,

wspólników spółek komandytowych,

przedsiębiorstwa w spadku.

Podatnikami, opodatkowanymi CIT i korzystającymi z ulgi IP Box są zaś:

osoby prawne;

spółki kapitałowe w organizacji;

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (poza przedsiębiorstwami w spadku i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej);

spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP;

podatkowe spółki kapitałowe;

spółki nieposiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeśli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Na czym polega ulga IP Box?

Ulga IP Box polega na możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania PIT lub CIT w wysokości 5 proc. zamiast opodatkowania stawką obowiązującą na zasadach ogólnych tj. 12 lub 32 proc. przy skali podatkowej, 19 proc. przy podatku liniowym i 9 lub 19 proc. w podatku CIT. Co ważne, preferencyjne opodatkowanie możliwe jest dopiero przy zeznaniu rocznym, co oznacza, że w trakcie roku dochody opodatkowane są zgodnie z zasadniczą, wybraną przed podatnika formą opodatkowania.

Warunki skorzystania z ulgi IP BOX w 2026 roku

Możliwość skorzystania z ulgi IP Box obwarowana jest spełnieniem łącznie kilku przesłanek, do których zalicza się:

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;

wytworzenie w ramach działalności kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP);

osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP;

poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z kwalifikowanym IP tj. z jego wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem;

prowadzenie osobnej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z dochodami kwalifikowanymi IP.

Jak rozumieć pojęcie działalności badawczo-rozwojowej, warunkującej w istotny sposób prawo do ulgi IP Box? Zgodnie z przepisami jest to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały zaś wymienione w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT oraz w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. Zalicza się do nich:

patent;

prawo ochronne na wzór użytkowy;

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

prawo rejestracji produktu leczniczego i leczniczego weterynaryjnego, które dopuszczone są do obrotu;

wyłączne prawo do ochrony prawnej odmian roślin;

autorskie prawo do programu komputerowego.

Wszystkie te prawa podlegają jednocześnie ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP lub Unia Europejska.

Ustawodawca sprecyzował także rozumienie dochodu kwalifikowanego, wskazując, że jest nim dochód osiągnięty z:

opłat lub należności, które wynikają z umowy licencyjnej, dotyczącej kwalifikowanego IP;

sprzedaży kwalifikowanego IP;

kwalifikowanego IP, które uwzględniono w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

odszkodowania za naruszenie praw, które wynikają z kwalifikowanego IP, jeśli zostało ono uzyskane w postępowaniu spornym.

Jak będzie wyglądać ulga IP Box w 2026 roku?

Jakie zmiany w uldze IP Box przewidziane są w 2026 roku? Ustawodawca przewidział dość gruntowną reformę ulgi IP Box, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zgodnie z projektem ustawy UD116 przewiduje uzależnienie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania od zatrudnienia co najmniej trzech osób fizycznych, które nie mogą być powiązane z podatnikiem.

Oznacza to utratę prawa do ulgi IP BOX dla jednoosobowych działalności gospodarczych, co zdaniem ekspertów najmocniej odczują informatycy, programiści i inni specjaliści branży IT. Jako że do końca listopada projekt nie został jednak nadal przyjęty przez rząd, nie ma szans, aby zaczął obowiązywać od 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że na zmiany w warunkach korzystania z ulgi IP BOX będziemy musieli jeszcze poczekać.

FAQ

Co daje ulga IP Box?

Ulga IP Box pozwala na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania PIT lub CIT w wysokości 5 proc. w zeznaniu rocznym.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP Box przewidziana jest dla podatników odprowadzających CIT, jak i PIT, zarówno na zasadach skali podatkowej, jak i według reguł podatku liniowego.

Jakie są warunki skorzystania z preferencyjnego opodatkowania?

Możliwość skorzystania z ulgi IP Box uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek, a jedną z najważniejszych jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wytworzenie w jej ramach kwalifikowanego IP i osiągnięcie z niego dochodu.





Źródła: