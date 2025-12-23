Komu i kiedy przysługuje ulga na dzieci?

Ulga na dziecko, czyli prawo do odliczenia od podatku dochodowego określonej ustawowo kwoty, przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym względem małoletniego:

wykonywał władzę rodzicielską ,

, pełnił funkcję opiekuna prawnego i dziecko z nim zamieszkiwało,

i dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi mogą skorzystać także podatnicy, którzy utrzymywali pełnoletnie dziecko, które:

otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną ,

, nie ukończyło 25. roku życia i uczyło się w szkołach objętych przepisami ustaw o systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym, a ponadto nie uzyskiwało dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub przychodów o łącznej wartości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego, czyli w grudniu 2025 1878,91 zł brutto. Łącznie wartość dochodów lub przychodów dziecka nie może przekroczyć zatem w 2025 roku 22 546,92 zł.

Prawo do ulgi przysługuje jednak wyłącznie tym rodzicom i opiekunom, którzy opodatkowani są według zasad skali podatkowej. Zatem, jeśli uzyskują oni dochody opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem, to nie mogą oni skorzystać z ulgi na dziecko.

Warunki uzyskania ulgi na dzieci – limit dochodu

Zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku jednego małoletniego dziecka ulga przysługuje tylko wtedy, gdy dochody podatnika nie przekroczą limitu. Ile wynosi limit dochodów dla ulgi na dziecko?

Limit dochodów Dla kogo? 112000 zł dla podatnika, który pozostaje w związku małżeńskim (dochody małżonków podlegają zsumowaniu)za podatnika, który pozostaje w związku małżeńskim, nie uznaje się osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby, która pozostaje w związku, ale w stosunku do drugiego małżonka orzeczono pozbawienie praw rodzicielskich lub odbywa on karę pozbawienia wolności 112000 zł dla podatnika samotnie wychowującego dziecko 56000 zł dla podatnika, który nie pozostawał w związku małżeńskim, także tylko przez część roku

Kwota odliczenia w ramach ulgi na dziecko wynosi dla jednego małoletniego 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego.

W przypadku drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci możliwość odliczenia od podatku nie została przez ustawodawcę ograniczona warunkiem nieprzekroczenia limitu dochodów. Zatem ulga przysługuje bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jej wysokość wynosi:

92,76 zł – na drugie dziecko , co daje 1113,12 zł na rok,

– , co daje 1113,12 zł na rok, 166, 67 zł – na trzecie dziecko, co daje 2 000,04 na rok,

– co daje 2 000,04 na rok, 225 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko, co daje 2700 zł na rok.

Limit dochodów nie obowiązuje także w przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16. roku życia lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo socjalnej.

Co ważne, do liczby dzieci wliczane są tylko te, na które przysługuje ulga.

Jak rozliczyć ulgę na dzieci w 2026 roku?

Aby rozliczyć ulgę na dzieci w 2026 roku, czyli za dochody osiągane w 2025 roku, należy wypełnić druk PIT-36 lub PIT-37 i załączyć druk PIT/0. W PIT/0 należy podać numer PESEL dziecka lub dzieci, a jeśli ich brak – imiona, nazwiska i daty urodzenia. Organ podatkowy może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

odpisu aktu urodzenia dziecka lub dzieci,

zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,

zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie i korzystają z ulgi na dzieci, wówczas składają jeden druk PIT/0. Jeśli zaś każde z nich rozlicza się osobno i każdemu z małżonków przysługuje ulga, druk musi zostać złożony zarówno przez męża, jak i żonę. Jeśli zaś małżonkowie rozliczają się osobno, ale z ulgi korzysta jedno z nich, tylko osoba rozliczająca ulgę na dzieci składa druk PIT/0.

Nowa ulga na dzieci 2026

W 2026 roku wprowadzone mają zostać nowe zasady ulgi na dzieci tj. PIT-0 dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgłoszony został przez Prezydenta RP i zakłada, że kwota zmniejszająca podatek dla podatników wykonujących władzę rodzicielską, pełniących funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało lub sprawujących funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą w stosunku do co najmniej dwójki dzieci ma wynieść 16800 zł, a od nadwyżki 140000 zł.

Ulga według nowych zasad obowiązywać ma dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, które nie przekroczyły limitu rocznego dochodu w wysokości 280000 zł i rozliczających się w oparciu o zasady skali podatkowej. Warunkiem skorzystania z ulgi ma być dodatkowo zapłata w roku podatkowym tzw. daniny solidarnościowej.

Projekt ustawy jako druk 1898 został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu w dniu 4 listopada 2025 roku.

FAQ

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje podatnikom, rozliczającym się według zasad skali podatkowej, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego i dziecko z nimi zamieszkiwało lub sprawowali opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Czy ulga na dziecko uzależniona jest od limitu dochodów?

Ulga na dziecko uzależniona jest od limitu przychodów tylko w przypadku jednego małoletniego dziecka.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,76 zł, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Czy ulga na dziecko w 2026 roku ulegnie zmianie?

W 2026 roku mogą wejść w życie przepisy zakładające zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, przy założeniu rocznych dochodów nieprzekraczających 280000 zł.

