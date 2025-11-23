Przy okazji przypominamy, ile da się zaoszczędzić na podatku w 2025 r. oraz ile można było odliczyć w poprzednich latach, za które podatek dochodowy jeszcze się nie przedawnił.

Wpłaty na IKZE. Jak zaoszczędzić na podatku

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podatkowego dochodu do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT). Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym odliczają wpłaty na IKZE od podatkowego przychodu (art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Innymi słowy, wpłaty na IKZE odlicza się od:

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej albo

dochodu, który jest liniowym PIT w wysokości 19 proc., albo

przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym.

Odliczenie jest po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. Należy dołączyć załącznik PIT/O (informacja o odliczeniach). Uwaga: Kwoty nieodliczonej w zeznaniu rocznym ze względu na niewystarczające, czyli zbyt niskie dochody (przychody), nie można odliczyć w kolejnych latach.

Ile można odliczyć

Maksymalną wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) podaje co roku minister pracy. Nie mogą one przekroczyć:

u osób nieprowadzących działalności gospodarczej - 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok,

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, u osób prowadzących działalność gospodarczą - 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Tak wynika z art. 13a ust. 1 i 3 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 707 ze zm.).

Wpłaty na IKZE w 2026 r.

Właśnie ukazało się obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, z którego wynika, że w 2026 r. maksymalne wpłaty na IKZE:

u osób nieprowadzących działalności gospodarczej wyniosą 11 304 zł ;

; u osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosą 16 956 zł.

Obwieszczenie jest z 10 listopada 2025 r., zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 1156.

Wpłaty na IKZE w 2025 r.

Przypomnijmy, że w 2025 r. maksymalne wpłaty na IKZE:

u osób nieprowadzących działalności gospodarczej wynoszą 10 407,60 zł ;

; u osób prowadzących działalność gospodarczą wynoszą 15 611,40 zł.

Tak wynika z obwieszczenia z 10 grudnia 2024 r. opublikowanego w M.P. pod poz. 1055.

Dochody (przychody) z inwestycji kapitałowych ze środków zgromadzonych na IKZE nie są opodatkowane w trakcie oszczędzania na IKZE. Dopiero wypłaty po okresie oszczędzania są opodatkowane 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT).

IKZE a IKE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) mają służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, tzw. III filar. Różni je m.in. sposób opodatkowania.

W przypadku IKZE odliczane są już same wpłaty – od dochodu (przychodu) podatkowego, co pozwala od razu zaoszczędzić na podatku. Natomiast wypłata środków na emeryturę z IKZE jest opodatkowana 10-proc. zryczałtowanym podatkiem

W IKE jest odwrotnie. Wpłaty nie dają oszczędności podatkowej, za to wypłaty dokonane po okresie oszczędzania są zwolnione z opodatkowania.

Wcześniejsze wypłaty

Oszczędzający w IKZE i IKE mogą wcześniej wycofać zgromadzone oszczędności, ale wiąże się to z koniecznością zapłacenia podatku. Przedterminowe wycofanie środków zgromadzonych w IKZE jest opodatkowane według skali podatkowej PIT, a z IKE - 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych, tak jak od innych lokat.