Podobne stanowisko dyrektor KIS prezentował już wcześniej np. w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.484.2023.2.GK). Została ona jednak uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 października 2024 r. (sygn. I SA/Gl 286/24). WSA nie rozstrzygnął wprawdzie sprawy merytorycznie, ale w uzasadnieniu orzeczenia zgodził się z argumentacją przedsiębiorcy z której wynikało, że o obowiązku wystawienia faktury nie może być mowy.

Podobnie uważała również spółka, która wystąpiła o najnowszą interpretację indywidualną. Wskazywała, że należy do grupy międzynarodowej w której pełni funkcję producenta kontraktowego. Spółka wysyłała własne towary do niemieckiego magazynu skąd były one sprzedawane. Do momentu sprzedaży pozostawały one jednak własnością spółki. Była ona również zarejestrowana w Niemczech jako podatnik VAT. Przemieszczenie towarów z Polski do Niemiec rozpoznawała jako „nietransakcyjną” wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wykazując niemiecki NIP w polskiej informacji podsumowującej.

Faktura VAT „dla samego siebie”?

We wniosku o interpretację uważała, że po 1 lutym 2026 r., gdy w życie wejdą przepisy o obowiązkowym Krajowym Systemie e-Faktur, nie będzie musiała wystawiać faktur ustrukturyzowanych, aby udokumentować przemieszczenia towarów z Polski do Niemiec. Z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wynika bowiem, iż fakturą należy dokumentować WDT wyłącznie w dwóch przypadkach. Pierwszym jest dostawa towarów na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, a drugim WDT dokonywana na rzecz innego podmiotu. W tym konkretnym przypadku nie dojdzie jednak do dostawy na rzecz jakiegokolwiek „innego podmiotu”, bo spółka zrealizuje bezpłatną transakcję „sama ze sobą”. Nie ma więc potrzeby wystawiania faktury – przekonywała spółka. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wspomniany wyrok gliwickiego WSA w którym stwierdził on, że „…przy nietransakcyjnym WDT nie dochodzi do dostawy pomiędzy dwoma różnymi podatnikami”.

Dyrektor KIS żąda faktury w KSeF

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Zwrócił uwagę, że mimo iż transakcji dokona jeden podmiot, to posiada on dwa odmienne statusy podatnika w dwóch różnych państwach członkowskich (Polska i Niemcy). Zwrócił uwagę, że już sam charakter „nietransakcyjnej” WDT wyklucza istnienie sytuacji w której dostawca nie będzie zarejestrowany w kraju do którego przemieszcza towary. To zaś wskazuje, iż należy go traktować jak innego podatnika na rzecz którego będzie dostarczany towar i dokumentować taką transakcję fakturami. Zdaniem dyrektora KIS potwierdzają to przepisy art. 220 ust. 1 pkt 3 oraz art. 138 ust. 2 lit. c unijnej dyrektywy VAT, które wskazują na obowiązek fakturowania tzw. przemieszczenia towarów własnych. W konsekwencji po 1 lutym 2026 r., gdy w życie wejdą przepisy o obowiązkowym KSeF spółka będzie musiała dokumentować przemieszczenia własnych towarów do Niemiec fakturami ustrukturyzowanymi.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 grudnia 2025 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.778.2025.1.KM)