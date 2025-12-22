Uznał, że to zwykłe doradztwo biznesowe. Co innego – stwierdził – gdyby była to działalność naukowo-dydaktyczna.

Inaczej wypowiedział się w 2022 r. w sprawie zewnętrznego eksperta, który szkolił pracowników kancelarii doradztwa podatkowego w zakresie orzecznictwa i zmian przepisów podatkowych. Wówczas dyrektor KIS uznał takie szkolenia za działalność naukowo-dydaktyczną, a więc uprawniającą do odliczenia od przychodu 50 proc. kosztów.

Podwyższone koszty

Przypomnijmy, że 50-proc. koszty uzyskania przychodu przysługują twórcom, którzy przenoszą lub rozporządzają przysługującymi im prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Przy czym prawo do takiej preferencji mają wyłącznie podatnicy zajmujący się co najmniej jedną z działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT. Jedną z nich jest działalność naukowo-dydaktyczna.

Firma, która wystąpiła o interpretację, uważała, że taką właśnie działalność prowadzą pracownicy, którzy szkolą deweloperów z tej samej spółki z zakresu inżynierii oprogramowania i tworzenia wysokiej jakości kodu źródłowego. Argumentowała, że szkolenia mają twórczy i indywidualny charakter, są rezultatem pracy intelektualnej, a ich efektem są materiały dydaktyczne i opracowania będące usystematyzowaniem aktualnej wiedzy. Są to więc utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych – przekonywała spółka.

W kancelarii doradztwa podatkowego...

Na poparcie swojego stanowiska przywołała interpretację indywidualną z 16 sierpnia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.361.2017.12.KF), którą otrzymał zewnętrzny ekspert świadczący usługi na rzecz kancelarii doradztwa podatkowego. Początkowo spotkał się z odmową odpowiedzi na swoje pytanie, bo dyrektor KIS uznał, że w przeważającej mierze dotyczy ono przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Potem jednak, przymuszony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dyrektor KIS wydał interpretację. Potwierdził, że szkolenia dla pracowników kancelarii w zakresie najnowszego orzecznictwa i zmian przepisów podatkowych to działalność naukowo-dydaktyczna, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.

… ale nie w IT

W najnowszej sprawie dyrektor KIS doszedł jednak do wniosku, że szkolenia, o które pyta spółka, sprowadzają się do dzielenia się wiedzą branżową z innymi pracownikami. Jest to zatem forma doradztwa biznesowego i reorganizacji pracy – stwierdził i uznał, że szkolący nie mają prawa do 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

