Potwierdzają to trzy niedawne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko zaprezentowane w nich przez fiskusa można sprowadzić do wspólnego mianownika. Nie ma znaczenia czym zajmuje się przedsiębiorca i dlaczego, jak przekonuje, odpowiedni wygląd wpływa na jego przychody. Każdy z nas bowiem musi dbać o siebie, a więc nawet gdyby wnioskodawca nie prowadził firmy, musiałby ponosić podobne wydatki. Słowem, budżet nie powinien dopłacać przedsiębiorcy, który znajdzie się w podobnej sytuacji.

Dentysta nie pozwoli zaoszczędzić na PIT

Przekonał się o tym profesjonalny architekt, który występował również w telewizji i dlatego postanowił zainwestować we własne uzębienie. Chciał zapłacić za protetykę (np. wstawienie tymczasowej korony, wstawienie klucza bonding , szyny twardej z prowadzeniami), endoncję (wstawienie wkładu z włókna szklanego, powtórne leczenie zęba trzykanałowego), leczenie zachowawcze (tzw. bonding mini) oraz higienizację zębów (wybielanie, scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzację). Przedsiębiorca był przekonany, że wszystkie planowane przez niego wydatki będą powiązane z uzyskiwanymi przychodami, a więc powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zwracał uwagę, że bez opłacenia usług dentysty źródło uzyskiwanych przychodów może przestać istnieć. Inwestycję w uzębienie zasugerowali bowiem jego przełożeni jako warunek dalszej pracy medialnej.

Przedsiębiorca argumentował, że występy w telewizji są związane z oceną otoczenia, która w naturalny sposób jest kierowana na twarz jako odkrytą część ciała. Zadbany i atrakcyjny uśmiech wpłynie przy tym na pewność siebie, budowania dobrych relacji i profesjonalny wizerunek.

Nie tylko przedsiębiorcy dbają o uzębienie

Żaden z tych argumentów nie przekonał jednak dyrektora KIS, który uznał iż wydatki na usługi dentysty mają charakter osobisty, a więc nie będą powiązane z działalnością gospodarczą. Dyrektor KIS przypomniał, że każda osoba, a więc nie tylko przedsiębiorcy, musi korzystać z usług dentysty. - W przypadku wnioskodawcy dbałość o wygląd zewnętrzny jest bardzo istotna, jednakże nie można mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Dyrektor KIS dodał, że nawet gdyby uznać, iż wydatki które planuje przedsiębiorca mają związek z działalnością gospodarczą, to i tak nie można by ich odliczyć od przychodu. Miałyby bowiem charakter reprezentacyjny jako powiązane z budową odpowiedniego wizerunku wobec podmiotów trzecich. To wyklucza odliczenie od przychodu w myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT – podsumował.

Kosmetyki i odzież a PIT i VAT

Na podatkowe oszczędności nie ma co liczyć także kobieta działająca profesjonalnie w branży szkoleniowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatniczka przygotowuje nagrania i wystąpienia publiczne z zakresu prawa pracy, w których przedstawia się jako ekspertka danej branży. Nagrania i publikacje mają bezpośredni związek z uzyskiwanymi przez nią przychodami. Aby prezentować się na nich odpowiednio profesjonalnie kobieta nabyła nowe ubrania i kosmetyki, których jak zapewniła nie wykorzystuje prywatnie. Odzież nie byłaby przy tym opatrzona firmowym logo. W dwóch wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej podatniczka przekonywała, że które poniosła w tym celu będzie mogła odliczyć od przychodu na gruncie PIT, a dodatkowo z faktur dokumentujących te zakupy odliczy VAT naliczony. Mają one bowiem związek z przychodami uzyskiwanymi w ramach działalności gospodarczej. Dyrektor KIS uznał jednak inaczej.

- Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowane do własnych wymagań odzież i kosmetyki. Z tej też przyczyny zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej – wyjaśnił. Kobieta nie odliczy więc wydatków od przychodu, ani nie odliczy VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy. Wydatki mają bowiem charakter osobisty i nie służą uzyskiwaniu przychodów z działalności gospodarczej.

