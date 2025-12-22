Chodziło o spółkę akcyjną działającą w międzynarodowej grupie kapitałowej, która zajmuje się handlem energią i gazem. Jej właścicielem była spółka z Holandii. W 2020 r. doszło do tzw. połączenia odwrotnego – spółka - podmiot zależny przejęła spółkę dominującą. Cały majątek przejmowanego podmiotu przeszedł do spółki przejmującej, a jej akcjonariusze otrzymali akcje w nowej strukturze. W ten sposób spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego podmiotu.

Zanim do tego doszło, jej akcjonariusz posiadał przez ponad dwa lata 100 proc. akcji podmiotu przejmowanego. Po połączeniu spółka wypłaciła mu dywidendę.

Spór o zwolnienie z podatku

Spór z fiskusem dotyczył tego, czy taka dywidenda jest – jak twierdziła spółka – zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4a ustawy o CIT. Przepis ten wymaga dwuletniego nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10 proc. akcji (udziałów) w spółce wypłacającej dywidendę. Spółka uważała, że do tych dwóch lat można wliczyć również okres, w którym akcjonariusz posiadał akcje w podmiocie przejmowanym.

Tylko udział bezpośredni?

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 7 grudnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.416.2021.2.BS) zwrócił uwagę na art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Mowa jest w nim o „bezpośrednim” posiadaniu nie mniej niż 10 proc. udziałów w spółce wypłacającej dywidendę (przez minimum dwa lata). Nie można zatem wliczać okresu, gdy otrzymujący dywidendę posiadał akcje w innym podmiocie – stwierdził dyrektor KIS. Ponadto – podkreślił – skutki sukcesji dotyczą spółki, a nie jej akcjonariusza.

Nie tylko bezpośredni

Sprawa trafiła do sądu. Początkowo spółka przegrała przed WSA w Gdańsku, ale wyrok ten został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1303/22). Sąd kasacyjny zgodził się wtedy ze spółką, że na gruncie przepisów o podatku dochodowym zakres sukcesji należy pojmować szeroko. Nie ma tu zastosowania ograniczenie sukcesji na mocy art. 93e ordynacji podatkowej, ponieważ art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT nie przewidują jakichkolwiek unormowań dotyczących spełnienia warunków w kontekście sukcesji prawnej – orzekł NSA.

Fuzja spółek nie wyklucza zwolnienia z podatku dochodowego

Gdy sprawa ponownie trafiła do WSA w Gdańsku, ten przyznał rację spółce. Potwierdził, że skutki przejęcia obejmują również okres posiadania akcji w spółce przejętej, a więc spółka miała prawo zaliczyć ten czas do dwuletniego okresu wymaganego ustawą o CIT. W praktyce oznacza to możliwość zwolnienia dywidendy z podatku.

- Dwuletni termin nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) jest warunkiem materialnoprawnym zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o CIT, będącym z kolei prawem majątkowym, w które wstępuje następca prawny, zgodnie z art. 93 par. 2 pkt 1 w zw. z art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej – uzasadniła wyrok sędzia Alicja Stępień.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 2 grudnia 2025 r., sygn. aktISA/Gd805/25

Autor jest doradcą podatkowym