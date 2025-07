Zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zwolnienie z podatku z tytułu wypłaty dywidendy ma zastosowanie, gdy podmiot otrzymujący dywidendę posiada bezpośrednio udziały (akcje) w spółce wypłacającej przez nieprzerwany okres dwóch lat.

Polska spółka, należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, dokonała wypłaty dywidendy na rzecz swojego jedynego akcjonariusza (spółki holenderskiej). Przed wypłatą doszło do tzw. połączenia odwrotnego, w wyniku którego polska spółka przejęła podmiot dominujący. Akcjonariusz (spółka holenderska) posiadał wcześniej 100 proc. akcji w tej przejętej spółce przez ponad dwa lata.

W związku z tym polska spółka zwróciła się o interpretację przepisów podatkowych dotyczących zwolnienia z CIT przy wypłacie dywidendy na rzecz swojego akcjonariusza (spółki holenderskiej).

W jej ocenie – ze względu na sukcesję podatkową wynikającą z art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej – dwuletni okres posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, powinien być liczony łącznie. Do wymaganych dwóch lat wlicza się więc zarówno okres posiadania akcji w spółce przejętej, jak i w spółce przejmującej.

Dwuletni termin potrzebny do zwolnienia

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że prawo do zwolnienia z podatku wymaga bezpośredniego, nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę przez co najmniej dwa lata. Jak wskazał, ustawodawca, posługując się w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT wyrażeniem „bezpośrednie posiadanie udziałów”, wykluczył możliwość zaliczenia okresu posiadania udziałów w innej spółce, nawet jeśli ta została przejęta. Zdaniem dyrektora KIS, sukcesja praw i obowiązków, o której mowa w art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej, odnosi się wyłącznie do podmiotów biorących udział w przekształceniu, a nie do ich akcjonariuszy. Zatem dwuletni okres posiadania akcji nie może być liczony z uwzględnieniem akcji posiadanych wcześniej w spółce przejętej.

Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 246/22). Orzekł, że art. 22 ust. 4a ustawy o CIT nie przewiduje możliwości łączenia okresów posiadania udziałów (akcji) w różnych podmiotach, nawet w przypadku ich połączenia. Do dwuletniego okresu posiadania akcji nie można więc wliczyć czasu, gdy akcjonariusz posiadał akcje w spółce przejętej. W ocenie sądu warunek posiadania udziałów przez nieprzerwany okres dwóch lat musi być spełniony względem konkretnej spółki wypłacającej dywidendę, a nie wobec jej poprzedniczki prawnej.

Okres liczy się łącznie

Spółka wygrała w NSA. Sędzia wskazał, że sukcesja wynikająca z art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej oznacza nic innego jak wstąpienie w sytuację prawną spółki przejętej, także w zakresie spełnienia warunków dotyczących zwolnienia z CIT.

- Nie można przyjąć inaczej, nawet jeżeli mamy do czynienia z akcjonariuszem, który posiadał akcje spółki przejętej. W związku z tym spełnienie warunku dotyczącego okresu posiadania akcji nieprzerwanie przez okres dwóch lat powinno być interpretowane w odniesieniu do art. 93 par. 2 pkt 1 w związku z art. 93 par. 1 ordynacji podatkowej – podkreślił sędzia.

Wyrok NSA z 1 lipca 2025 r., sygn. akt II FSK 1303/22