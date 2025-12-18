Jest to możliwe dzięki nowelizacji z 15 grudnia 2025 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz.U. poz. 1786).

Jak złożyć PPO-1 i OPO-1

Obecnie więc, aby złożyć pełnomocnictwo ogólne oraz informację o jego zmianie, trzeba się zalogować na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl.

Z dedykowanych formularzy elektronicznych mogą korzystać zarówno użytkownicy kont osób fizycznych, firm, jak i innych organizacji. Można to zrobić, korzystając z profilu zaufanego, mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu.

Usługa dotycząca pełnomocnictw ogólnych dostępna jest w menu bocznym, w zakładce „Pełnomocnictwa”. W jej ramach są dostępne trzy zakładki:

- Złóż pełnomocnictwo,

- Pełnomocnictwa aktywne,

- Pełnomocnictwa nieaktywne.

Dostępne usługi w e-US

Obecnie za pomocą dedykowanych formularzy można złożyć druki dotyczące:

- pełnomocnictw ogólnych: PPO-1 (zgłoszenie pełnomocnictwa), OPO-1 (zmiana, wypowiedzenie, odwołanie pełnomocnictwa), i

- pełnomocnictw do podpisywania deklaracji elektronicznych: UPL-1 (zgłoszenie pełnomocnictwa) i OPL-1 (zmiana, odwołanie pełnomocnictwa).

Nie wymagają one podpisu elektronicznego.

Portal podatkowy

Przypomnijmy, że wcześniej elektroniczne formularze PPO-1, jak i OPO-1, składane były tylko na portalu podatkowym (na ppuslugi.mf.gov.pl), po zalogowaniu do konta użytkownika. Teraz jest to już niemożliwe. Ministerstwo Finansów wygasiło bowiem już ten portal.