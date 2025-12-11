Stąd konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Z opublikowanego projektu wynika, że teraz druki te będą wysyłane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (na stronie podatki.gov.pl).

Portal podatkowy. Co się z nim stanie?

Dziś elektroniczne formularze PPO-1, jak i OPO-1, są udostępnione na portalu podatkowym (na ppuslugi.mf.gov.pl). Użytkownicy składają te druki po zalogowaniu do swojego konta. Jak jednak wynika z uzasadnienia do projektu, Ministerstwo Finansów zaczęło wygaszać ten portal od 2022 r. Natomiast już niedługo zostanie zupełnie wygaszony. To oznacza, że nie będzie już można za jego pośrednictwem złożyć pełnomocnictw ogólnych.

Jak będzie składane pełnomocnictwo ogólne?

MF planuje wdrożyć elektroniczne formularze PPO-1 i OPO-1 w e-Urzędzie Skarbowym 17 grudnia 2025 r. Będzie to możliwe dzięki projektowanemu rozporządzeniu, które wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu użytkownicy kont osób fizycznych, firm oraz innych organizacji w e-US będą mogli złożyć pełnomocnictwa ogólne i zawiadomienia o ich zmianie, korzystając z dedykowanego formularza elektronicznego. Przypomnijmy, że dokumentów tych nie można składać w e-US, korzystając z opcji przesyłania pism ogólnych. Wyklucza to rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. 1178, z późn. zm.).

Składanych druków PPO-1 i OPO-1 nie trzeba podpisywać. To z kolei będzie możliwe dzięki zmianie innego rozporządzenia w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Zmiana w tym zakresie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jak oceniana jest zmiana

- To bardzo dobra zmiana, która ułatwi składanie pełnomocnictw ogólnych – mówi radca prawny Łukasz Drożdżowski. Jak podkreśla, portal podatkowy jest narzędziem archaicznym i nie ma sensu dalej go utrzymywać. – Szczególnie, że składanie druków PPO-1 i OPO-1 za jego pośrednictwem jest dość problematyczne, bo system odrzucał pełnomocnictwa np. jeżeli nazwa spółki, która udziela pełnomocnictwa, nie została podana w identyczny sposób jak w KRS – mówi ekspert.