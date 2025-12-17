Wszystkie dotyczyły tego samego mężczyzny, który wykonuje usługi z zakresu robót budowlanych, wymienione w poz. 70 załącznika nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 843). Są to m.in. usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, posadzkarskie, malarskie.

Naczelnik urzędu skarbowego ustalił, że mężczyzna korzystał z usług podwykonawców, którzy wykonywali wylewki betonowe oraz roboty kamieniarskie. W związku z tym naruszył on warunek samodzielnego wykonywania działalności, niezbędny do zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej – stwierdził naczelnik. Powołał się na art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, który nie pozwala na korzystanie z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. To jeden z warunków opodatkowania w formie karty podatkowej.

W tej sprawie warunek ten nie został dochowany – stwierdził naczelnik urzędu, a jego decyzję utrzymał w mocy dyrektor izby administracji skarbowej. Obaj uznali, że roboty wykonane przez podwykonawców (wylewki i prace kamieniarskie) mieszczą się w zakresie usług budowlanych zgłoszonych przez podatnika.

Usługi podwykonawców. Co, jeśli to usługi specjalistyczne?

Mężczyzna próbował przekonać, że prace wykonane przez podwykonawców były usługami specjalistycznymi, a więc wyjątkiem, na który zezwala art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy. Twierdził, że wylewki betonowe oraz roboty kamieniarskie wymagają szczególnych umiejętności i urządzeń, których on nie ma, a realizowane były w ramach specyficznego produktu – betonu przemysłowego. Korzystanie z tych usług nie naruszało więc warunku samodzielnego wykonywania działalności – argumentował.

Sądy: usługa podwykonawcy pozbawia prawa do karty podatkowej

Nie przekonał tym jednak sądów. Oba orzekły, że zrealizowane przez podwykonawców prace są elementem robót budowlanych wymienionych w poz. 70 załącznika nr 4 do ustawy, a więc nie mogą być traktowane jako usługi specjalistyczne.

Jak wyjaśnił WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 847/22, I SA/Kr 821/22 i I SA/Kr 846/22), nie jest istotne, czy podatnik osobiście ma kwalifikacje, certyfikaty czy sprzęt. Kluczowe jest to, czy dana czynność wchodzi w zakres działalności zgłoszonej do opodatkowania kartą podatkową.

Tego samego zdania był NSA. – Podwykonawcy wykonywali prace mieszczące się w zakresie działalności zgłoszonej przez podatnika, dlatego korzystanie z ich usług spowodowało, że podatnik przestał spełniać warunek do stosowania karty podatkowej – uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala.