VAT od importu

Jedna z nowelizacji z 7 listopada 2025 r. ustawy o VAT (druk sejmowy nr 1728) wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz.U. Przywróci ona możliwość rozliczania VAT związanego z importem towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Zmiana naprawi niekorzystną dla przedsiębiorców lukę w prawie powstałą 19 czerwca 2025 r. Dotyczy to firm, które mają status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorised Economic Operator) oraz posiadają pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego (art. 166 unijnego kodeksu celnego). Dzięki nowelizacji będą one mogły rozliczać import w procedurze uproszczonej (art. 33a ustawy o VAT) również wtedy, gdy zgłoszenie uzupełniające złożą po upływie czterech miesięcy od miesiąca powstania obowiązku podatkowego (jednak nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia).

Stawki amortyzacji

Z kolei nowelizacja z 7 listopada 2025 r. ustawy o PIT i CIT (druk sejmowy nr 1798) wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 r. Dzięki niej więcej podatników skorzysta z przyspieszonej amortyzacji na podstawie art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT. Nie będzie bowiem już brany pod uwagę, w tym przypadku, wskaźnik zamożności gminy, gdy przedsiębiorcy (z wyjątkiem dużych) będą chcieli indywidualnie ustalić stawki amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych i budowli (zaliczanych do grup 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych) wzniesionych we własnym zakresie. Będzie o tym decydował tylko wskaźnik bezrobocia.

Zmiany w akcyzie

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nie chodzi jednak tu o podwyżki podatku na alkohol, ale dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. PKD 2025, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. (zastąpiła ona PKD 2007). Chodzi o nowelizację z 21 listopada 2025 r. (druk sejmowy nr 1930), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 r. Zmiana dotyczy art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną.

Na publikację w Dz.U. czeka też nowelizacja z 21 listopada 2025 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1881). Wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2026 r. Modyfikuje ona wzór, według którego obliczane są stawki podatku od miedzi i srebra. Dzięki temu w latach 2026–2028 danina będzie niższa, co ma pomóc w rozwoju sektora wydobywczego w Polsce.