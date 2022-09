Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy świadczący usługi kominiarskie mogą zatrudniać do dwóch pracowników, jeżeli chcą się rozliczać w formie karty. Mogą również prowadzić tę działalność w spółce cywilnej, pod warunkiem jednak, że łączna liczba wspólników oraz pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli będącej załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).