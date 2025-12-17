Dodał, że całość odsetek staje się przychodem spadkobierców dopiero przy likwidacji depozytu i podlega opodatkowaniu według skali podatkowej PIT jako przychód z innych źródeł.

Wniosek o interpretację indywidualną w tej sprawie złożył sąd rejonowy. Wyjaśnił, że osobom wpłacającym zabezpieczenia i poręczenia majątkowe wypłaca odsetki naliczone od tych kwot. W 2021 r. wypłacił je spadkobiercom osoby, która zmarła po wpłaceniu depozytu.

Jego wątpliwości dotyczyły źródła tego przychodu. Sąd uważał, że odsetki od zabezpieczeń i poręczeń nie są przychodem z kapitałów pieniężnych, ponieważ – jak argumentował – depozyt sądowy nie ma charakteru inwestycyjnego. Jest to więc przychód z innych źródeł – uznał.

Był zdania, że w sporządzonej informacji PIT-11 powinien wykazać pełną kwotę odsetek – również tych naliczonych przed śmiercią wpłacającego, bo – jak tłumaczył – gdyby spadkodawca dożył wypłaty, to wszystkie odsetki stanowiłyby jego przychód.

Tylko odsetki naliczone po śmierci wchodzą do spadku?

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że wraz ze śmiercią wpłacającego odsetki naliczone do tego momentu stają się częścią masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu całkiem innym podatkiem – od spadków i darowizn. Dlatego odsetki naliczone do chwili śmierci nie powinny być wykazane w PIT-11. Sąd powinien wykazać w tej informacji tylko odsetki naliczone po śmierci spadkodawcy, jako przychód spadkobierców z innych źródeł – stwierdził dyrektor KIS.

Odsetki nie wchodzą w skład masy spadkowej

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 561/22). Orzekł, że odsetki naliczone do dnia śmierci wpłacającego nie wchodzą do masy spadkowej, bo nie zostały ani wypłacone, ani postawione do dyspozycji wpłacającego. Samo ich bieżące naliczanie jest tylko operacją księgową.

Odsetki powiększają wartość depozytu dopiero w momencie jego likwidacji – wyjaśnił rzeszowski sąd. W związku z tym uznał, że po likwidacji depozytu cała kwota odsetek – zarówno tych naliczonych za życia, jak i po śmierci wpłacającego – staje się przychodem spadkobierców i podlega opodatkowaniu PIT jako przychód z innych źródeł.

Spadkobiercy zapłacą PIT od całości odsetek

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że sąd rejonowy powinien ująć w informacji PIT-11 pełną kwotę odsetek, ponieważ do chwili śmierci spadkodawca ich nie otrzymał ani nie pozostawały one do jego dyspozycji. – To może nastąpić wyłącznie w momencie likwidacji depozytu, a wówczas środki te przypadają spadkobiercom w całości i to oni muszą uiścić z tego tytułu podatek dochodowy – wyjaśnił sędzia Andrzej Melezini.