Spytała o to spółka, która powstała na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.) oraz na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 834). Spółka ma wybudować mieszkania, a nad budynkami sprawować zarząd (wynajmować lokale, przeprowadzać remonty).

Źródłem finansowania jej działalności są głównie wkłady gminy na pokrycie kapitału podstawowego spółki oraz wpłaty partycypacyjne przyszłych najemców mieszkań. Spółka wpłaca te środki na lokaty terminowe, do czasu ich wykorzystania na cele statutowe, czyli na realizację celów mieszkaniowych.

Chciała się upewnić, że odsetki od terminowych lokat bankowych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Zwolnienie to dotyczy dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w tej części, w jakiej zostały one przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Bez zwolnienia w CIT

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że gdy spółka powierza środki bankowi, to pozostają one przez dłuższy czas w dyspozycji banku, a spółka uzyskuje dzięki temu odsetki. Dlatego nie zgodził się, że dochód powstały z tytułu odsetek od lokat terminowych pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Podobnie wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2023 r. (sygn. akt II FSK 3125/17). Chociaż spór toczył się wtedy o odsetki od kredytów (czyli o koszty uzyskania przychodu), ale NSA zauważył przy okazji, że odsetki od lokat są zawsze przychodem z kapitałów pieniężnych. Powołał się na inny wyrok - z 19 stycznia 2018 r. (II FSK 130/16).