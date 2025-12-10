Przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku - dziś niemożliwe

Najważniejsza zmiana dotyczy osób, które chcą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu przepisowi już dziś nie ma podatku od spadków odziedziczonych po osobie najbliższej: małżonku, zstępnych, wstępnych, rodzeństwu, pasierbie, ojczymie, macosze.

Warunkiem jest zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2), chyba że jego wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Spadkobierca ma na to sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Kto przekroczy sześciomiesięczny termin, musi zapłacić podatek. Terminu tego nie da się dziś przywrócić, nawet jeżeli podatnik nie mógł dopełnić obowiązków, bo np. był w szpitalu. To ma się zmienić.

Co się zmieni w przepisach o podatku od spadków?

Uchwalona nowelizacja wprowadzi nowy art. 4c do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na jego podstawie urząd skarbowy będzie mógł przywrócić sześciomiesięczny termin na zgłoszenia nabycia:

- w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy),

- w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim (art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy).

Podatnik będzie musiał w tym celu złożyć wniosek w tej sprawie i uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Uwaga, możliwość przywrócenia terminu będzie dotyczyła tylko spadków, a nie darowizn.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisem przejściowym urząd skarbowy będzie mógł przywrócić termin na zgłoszenie spadku, jeżeli jego nabycie nastąpiło od dnia wejścia w życie nowelizacji. Będzie to mógł zrobić w przyszłości co do terminu, który w momencie wejścia w życie nowych przepisów jeszcze nie upłynął.

Obowiązek podatkowy. Co się zmieni?

Uchwalona nowelizacja doprecyzowuje też moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku. Dziś powstaje on już w chwili jego przyjęcia, czego podatnicy nie zawsze są świadomi. Brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy oznacza jego automatyczne przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Po zmianie obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą:

- uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

- zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,

- wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.