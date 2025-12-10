Nowelizacja ustawy o PIT w tym zakresie została już przyjęta przez Senat i trafi teraz do podpisu prezydenta.

Obecne zasady rozliczania strat z umorzenia papierów wartościowych

Przypomnijmy, że dziś, jeżeli akcje i inne papiery wartościowe zostaną przymusowo umorzone na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z 10 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 643), to straty powstałej w ten sposób nie można odliczyć od innych przychodów z kapitałów pieniężnych.

Nowelizacja ustawy o PIT: możliwość odliczenia kosztów od 2026 roku

To ma się zmienić od 1 stycznia 2026 r. Wówczas zostanie dodany nowy ust. 1v w art. 22 ustawy o PIT. Zgodnie z nim „w przypadku umorzenia akcji lub innych papierów wartościowych na podstawie decyzji wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przyjmuje się, że wystąpiło ich odpłatne zbycie”.

Wydatki na objęcie lub nabycie przymusowo umorzonych papierów wartościowych w części niezaliczonej wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów będą:

- uważane za koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym, w którym te akcje lub inne papiery wartościowe zostały umorzone, choćby w tym roku podatnik nie uzyskał przychodów opodatkowanych (zgodnie z art. 30b ust. 1),

- uwzględniane przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 1), albo dochodu z odpłatnego zbycia akcji (o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 4).

Kiedy nowe przepisy o umorzeniu akcji i kosztach zaczną obowiązywać?

Zgodnie z przepisem przejściowym nowe zasady będą miały zastosowanie do wydatków poniesionych przez podatnika na objęcie lub nabycie akcji lub innych papierów wartościowych, których umorzenie nastąpiło na podstawie decyzji wydanej po 31 grudnia 2025 r.